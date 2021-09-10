Sokak ortasında koca dehşeti

Boşanmak isteyen eşini silahla kaçırdı

İstanbul'un ortasında bir çocuk annesi Şilan Topal boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından oturduğu sokaktan zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Kızlarının hayatından şüphe eden aile yardımı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aradı.

Eşinden gördüğü şiddet yüzünden geçici körlük, kalıcı işitme kaybı yaşadı!

23 yaşındaki Şilan Topal 7 Eylül'de Şişli'de ailesiyle yaşadığı evin sokağında oturuyordu. Bir anda evinin kapısında bir taksiyle beliren eski eşi Mithat Topal yanında iki kişiyle beraber Şilan'ı silah zoruyla taksiye bindirdi 'Sen benim namusumsun' diyerek kaçırdı. Canlı yayında gösterilen güvenlik kameraları görüntülerine bakıldığında Şilan'ın 'Yardım edin' çığlıklarına rağmen çevredekilerin müdahale etmediği, taksicinin ise arabasına zorla bindirilen kadına rağmen olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Şilan'ın zorla bindirildiği taksi şoförü ise dün (9 Eylül) canlı yayına geldi. Taksici araçta seni oğluna götüreceğim dedi, Şilan ise tepkisizdi. Ufak bir karı-koca tartışması olduğunu düşündüm polise gitme gereği duymadım. Bugün ekipleriniz beni arayınca gelip durumu açıklama ihtiyacı duydum" diyerek bilgisi olmadığını söyledi.

Endişeli aile kızımız boşanmak istiyordu. Ama Mithat kızımı benden ayrılırsan aileni öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Kızım defalarca dövdü. Gözlerinde geçici körlük yaşadı, bir kulağında kalıcı işitme kaybı var. Sürekli tehdit sürekli şiddet. Kızımı 13 yaşındayken kaçırdı. Boşanmak istiyor ama boşanamıyor, Mithat'ın uyuşturucudan gaspa, kadın ticaretinden adam yaralamaya kadar 30'dan fazla sabıka kaydı var. Şimdi kızımın canına bir zarar gelecek diye korkuyoruz, bulmamıza yardım edin diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Bir yardım çığlıyla başladı, eşi tarafından Şilan kurtarıldı!

Yayının ardından Şilan'ı kaçıran eşi Mithat Gaziosmanpaşa ilçe emniyet müdürlüğüne giderek zorla kaçırılmadığına dair ifade verdirmek istedi. Şilan'la beraber giden Mithat ifade verirken, Şilan boşanmak istediği eşinden birkaç adım geriye giderek polise mimikleriyle baskı altında olduğunu anlattı. Durumu fark eden polis memuru ise Şilan'ı başka bir yere alarak ifadesini yeniden aldılar. Eşinden ayrı ifade veren Şilan kendini güvende hissetmesiyle baskı altında oluğunu zorla kaçırıldığını polislere anlattı. Bu ifadesiyle Mithat ve kaçırmada yardımda bulunan arkadaşı gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube'de gözaltına alındılar. Mithat ve arkadaşı bugün adliyeye gönderilerek haklarında bir yargı kararına varılacak.

Göz kırparak baskı altında olduğunu işaret etti

Yaşadıklarını alan Şilan seni öldürüp köpeklere yem ederim dedi, gözüme kemerle vurdu geçici körlük yasadım. Onu görünce apartmanın içine kaçtım zorla beni taksiye bindirildim. Takside başka bir arkadaşı daha vardı onu beni zorla bindirdi. Silah var deyince daha ılımlı davranmaya çalıştım. Daha inmeden telefonumu aldılar. Beni bir eve götürdü, şikayetlerini geri al dedi. Çocuğumu Diyarbakır'a götürdüğünü söyledi. İfade verdirmek için polise götürdü beni zorla kaçırılmadığımı söylememi istedi, çocuğumla tehdit etti. İfade verilirken polise kaş, göz işaretleri yaparak Mithat'ın ifadesinin yanlış olduğunu belli etmeye çalıştım. Durumu fark edip, beni anlayan polis memuru Mithat'ı benden uzaklaştırarak gözaltına aldılar.

Koca şiddetinden kurtarılan Şilan konuştu. İzlemek için tıklayın