Ahmet Çetin, Beylerbeyi'nde ölü bulundu! Murat Karakeleş tutuklandı mı?

İstanbul'da, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra kayıplara karışan Ahmet Çetin Beylerbeyi - Çengelköy arasındaki sahil kesiminde ölü bulundu. Kayıp genç nasıl öldü?

İstanbul'da, 38 yaşındaki arkadaşı Murat Karakeleş ile birlikte alkol aldıktan sonra esrarengiz bir şekilde kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Çetin ölü bulundu. Güvenlik kamerasında, 5 Eylül sabahı Beylerbeyi'nden denize atladığı görülen gencin kısa bir süre yüzdükten sonra boğulduğu ortaya çıktı. Ahmet Çetin'in arkadaşı Murat Karakeleş'in suda boğulan genci 18 dakika boyunca sahilde oturarak izlediği ve daha sonra eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında İkitelli'deki Marmara Sanayi Sitesi'nde alkol aldıklarını ifade eden Murat Karakeleş, Beylerbeyi'ne gittiklerini hatırlamadığını söylemişti. Karakeleş, polise verdiği ifadede ise Çetin'le birlikte Beylerbeyi'ne gittiklerini doğruladı. Çetin'in suya girdikten sonra çıkmadığını söyleyen 38 yaşındaki adam, gencin ailesinden korktuğu için gerçeği açıklayamadı��ını öne sürdü.

Aile, Murat Karakeleş'i sorumlu tuttu

24 yaşındaki kardeşinin kimliğini tespit eden abla Aynur Çetin gözyaşlarına hakim olamadı. Kardeşinin cansız bedenini tanımakta güçlük çektiğini ifade eden abla, "Murat Karakeleş yüzünden kardeşimin cenazesini normal bir şekilde göremedim. Onun suçu olmasa bile defalarca yalvarmıştım. Bize söylemedi, kardeşime yardım etmedi" sözlerini kullandı. Ahmet Çetin'in acılı babası Durmuş Çetin de Murat Karakeleş'i suçlamaya devam etti.

Olayla ilgili detayların aydınlanmasının ardından gözaltına alınan Murat Karakeleş ifade verdi. Kelepçeyle mahkemeye sevk edilen Karakeleş, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla serbest bırakıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan Avukat Rahmi Özkan, "Murat Karakeleş, hukuka göre önce arkadaşına sonra da emniyete yardım etmeliydi. Ayrıca, ölen kişinin kıyafetlerini de delil karartmak için başka yere atması düşündürücü. Bununla ilgili bir girişim olabilir" sözlerini kullandı.

Birbirinden sıcak gelişmelerin yer aldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla atv'de.