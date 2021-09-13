İki kardeş cinayeti gündeme oturdu! Emel Cengiz, Müge Anlı’ya konuştu

Hatay’da Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşlerin ölümüyle sonuçlanan olayda şüphe oklarının gösterdiği isim atv ekranlarına çıktı. Emel Cengiz, Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili neler söyledi?

Hatay'da işlenen iki kardeş cinayetinde şüphelerin odağındaki isim olan Emel Cengiz, hakkındaki iddiaları yanıtladı. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in ölümüyle sonuçlanan olayın ardından evde bakıcı olarak kalan Cengiz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için açıklamalarda bulundu. Olayla bir ilgisi olmadığını öne süren bakıcı, hayatını kaybeden Hüseyin Şen'le 2018 yılına kadar aşk ilişkileri olduğunu dile getirdi.

"Hüseyin Bey ile birbirimizi seviyorduk"

Hüseyin Şen'le aralarındaki ilişkinin uzun sürdüğünü ifade eden Cengiz, "Birbirimizi seviyorduk. Hüseyin Bey'in eşi Fatma Hanım da ilişkimizi biliyor ve destekliyordu. 2018 yılında Hüseyin Bey'in umreye gidip geldikten sonra ilişkimiz bitti" dedi. Eski eşi Mehmet Ali Cengiz'in 'çocukların babası olmadığına' yönelik iddialarına da yanıt veren Emel Cengiz, iki çocuğunun babasının da Mehmet Ali Cengiz olduğunu öne sürdü.

Emel Cengiz'in, babasıyla ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır, annesinin bu ilişkiye asla onay vermeyeceğini belirtti. Aile yapılarının böyle bir duruma müsaade etmeyeceğini vurgulayan acılı evlat, Emel Cengiz'in zaman kazanmak için plan yaptığı iddiasında bulundu.

Vahşi cinayetin ardından Emel Cengiz'in çantasından cinsel gücü artırmaya yönelik ilaçlar çıktığını öne süren Ganime Çırçır, "Babam bu ilaçları kullanamazdı. Yıllar önce ağabeyimle bir doktora gittiğinde kalp hastası olduğu için bu ilaçları kullanamayacağı belliydi. Emel Hanım'ın babamla bir ilişkisi olmadığı açık" diye konuştu.

Emel Cengiz'den Duran Şen'e evlenme teklifi

Emel Cengiz'le ilgili ilginç bir iddia da ölen iki kardeşin kuzeni Duran Şen'den geldi. Duran Şen, Emel Cengiz'in kendisine evlenme teklif ettiğini ileri sürdü. Cengiz'in, Hüseyin Şen'e olan borcundan bahsedince evliliğin para için yapılacağını düşünen yaşlı adam, teklifi reddettiğini açıkladı.

Ardı arkası kesilmeyen iddialarla gündemden düşmeyen Şen Kardeş cinayeti, Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı, tarafların canlı yayında söz hakkını kullanmasının kendi yararlarına olduğunu vurgularken canlı yayına çıkmayan Emel Cengiz'e çağrıda bulundu.

Atv ekranlarında her gün önemli konuları gündeme taşıyan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Hatay'daki iki kardeş cinayeti ile büyük bir merak uyandırdı.