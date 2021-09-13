Rüveyda Kadriye ailesiyle buluştu! Genç kız aile içi şiddete mi maruz kaldı?

atv ekranlarında bir kavuşma daha gerçekleşti. Püren ailesi, 26 Temmuz’da evi terk eden 19 yaşındaki kızları Rüveyda Kadriye Pürenli’ye Esra Erol canlı yayınında kavuştu.

Veysel - Hülya Pürenli çifti kızları Rüveyda Kadriye'ye Esra Erol'da kavuştu. 26 Temmuz tarihinde evi terk eden kızlarıyla günler sonra bir araya gelen anne - baba büyük bir mutluluk yaşadı. Kızlarına sarılan Pürenli çifti, Rüveyda Kadriye ile yüzleşme fırsatı buldu. 19 yaşındaki genç kız, ailesinin kendisine karşı olan tutumundan yakındı.

"Ailem hiçbir konuda bana inanmadı"

atv ekranlarında anne ve babasıyla buluşan genç kız, ailesinin kendisine hiçbir konuda inanmadığını iddia etti. Çocukluğundan bu yana fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren Rüveyda Kadriye, geçmişteki anılarından bahsetti. Haftalar önce evi terk eden genç kız, "Sadece annemden ve babamdan değil, aynı zamanda ağabeyimden de şiddet gördüm" dedi.

Küçük bir kasabadan yaşadıklarını anlatan Rüveyda Kadriye, kendisini her zaman baskı altında hissettiğini açıkladı. Bir kova taşıma meselesinden dolayı babasından şiddet gördüğünü dile getiren 19 yaşındaki Rüveyda, "Kovayı taşıyamadığım için babam saçlarımdan tutup kafamı koltuğa vurdu. Böyle bir evden kaçtığım için pişman değilim" sözlerini kullandı.

Evlerinde, kızlarının anlattığı kadar büyük şiddet olaylarının yaşanmadığını iddia eden Pürenli ailesi ise Rüveyda'yı eve dönmeye ikna etmeye çalıştı. Genç kızın başına bir şey gelmesinden büyük endişe duyduğunu ifade eden anne Hülya Pürenli, "Kızım eve dönsün. Biz ne istiyorsa onu yapacağız" derken baba Veysel Pürenli de "Biz günlerdir perişan olduk. Onun farklı bir yerde yaşamasını istemiyoruz. Yanımızda istiyoruz" diye konuştu.

Hedefi konservatuvar okumak

Hedefinin konservatuvar okumak olduğunu vurgulayan Rüveyda Kadriye ise ailesinin yanına dönmek istemediğini ifade etti. Ailesini her gün arayacağını belirten genç kız, ayrı yaşamanın kendisi açısından daha iyi olacağını söyledi. Esra Erol, kameraların ardında genç kızın ailesiyle bir kez daha görüşmesini istedi.

Rüveyda Kadriye Pürenli'nin eve dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken Esra Erol da genç kız ile aile arasındaki sorunların düzelmesi gerektiğinden bahsetti. Hafta içi her gün atv'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da, birbirinden ilginç konuları gündeme getirmeye devam ediyor.