Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Mehmet Orçun Solak, 60 bin TL değerindeki soruyu açtı. Yarışmacı, ne kadar kazandı?

atv ekranlarının sevilen yarışmasında performansıyla alkış alan Mehmet Orçun Solak, 60 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Afyonkarahisar'da aile hekimi olarak görev yapan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Mehmet Orçun Solak, sakin bir yarışma çıkararak dikkatleri üzerine çekti.

"Hayalimdeki mesleği yapıyorum"

Üniversiteyi birkaç denemenin sonunda kazandığını ifade eden Milyoner yarışmacısı, hayallerinin peşinden gitmeyi sevdiğini söyledi. Solak, hayali olan mesleği yaptığını belirtti.

Tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında da başarılı bir performans çıkarak yarışmacı, 60 bin TL değerindeki soruda iki jokere sahip olmasına rağmen bunları kullanmadı.

İşte Mehmet Orçun Solak'ın joker kullanmadan yanıt verdiği 60.000 TL değerindeki soru:

Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk birkaç gün hangisiyle beslerler?

a) Karınca

b) Yumurta artıkları

c) Solucan

d) Kuş sütü

Doğru Cevap: D şıkkı kuş sütü

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Mehmet Orçun Solak, güvercin yavruları sorusuna B şıkkında yer alan "yumurta artıkları" cevabını verdi. Soruya yanıt verirken iki joker bulunan yarışmacı soruyu yanlış cevaplayarak 15.000 TL'nin sahibi oldu.