atv ekranların başarılı bir performansla 30 bin TL'lik soruyu açtırmayı başaran Hanife Kaymaz, "salep sorusu" karşısında zorlandı. Salep ve tilki arasındaki bağlantı ne? Yanıtı, Kim Milyoner Olmak İster'de.

Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında ter döken 49 yaşındaki yarışmacı Hanife Kaymaz, performansıyla dikkat çekti. Ümraniye Kız Meslek Lisesi mezunu olduğunu ifade eden Kaymaz, evli ve iki çocuk annesi olduğunu belirtti.

Liseden mezun olduktan sonra çalışmak zorunda kaldığını dile Kaymaz, "Dul bir annenin kızıydım. O yüzden, para kazanmam gerekiyordu. Okumayı pek düşünemedim" dedi. Oldukça heyecanlı olduğunu vurgulayan Milyoner yarışmacısı 30 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. 30 bin TL değerindeki soru karşısında zorlanan Hanife Kaymaz ne kadar kazandı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Hanife Kaymaz'ı zorlayan salep sorusu:

Arapçadan Türkçeye geçen "salep" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

a) Toz

b) Tilki

c) Süt

d) Bülbül

Doğru Cevap: B şıkkı Tilki

Kim Milyoner Olmak ister yarışmacısı Hanife Kaymaz, soruya C şıkkında yer alan "süt" yanıtını verdi. Başarılı bir yarışma çıkaran 49 yaşındaki iki çocuk annesi, 15 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti. Yarışmacı, verdiği yanıtın ardından cevabı bilmesine rağmen 'ters köşe' olabileceğini düşündüğü için hata yaptığını söyledi.