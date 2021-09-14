Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı terleten soru: "Etimoloji nedir?"

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Semanur Üneş, "Etimoloji nedir" sorusu karşısında zor anlar yaşadı. 23 yaşındaki yarışmacı soruya ne yanıt verdi?

Kim Milyoner Olmak İste yeni bölümüyle bir kez daha büyük heyecana sahne oldu. 23 yaşındaki genç yarışmacı Semanur Üneş, "Etimoloji nedir" sorusunda oldukça zorlandı.

Sekiz yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç yarışmacı, Boston'da üniversite okuduğunu belirtti. Üneş, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğunu söylerken liseyi de New York'ta okuduğunu ifade etti.

Semanur Üneş, hayallerine ulaşabildi mi?

Başarılı bir akademik kariyerin ardından ABD ya da İngiltere'de yüksek lisans eğitimi almak istediğini vurgulayan genç yarışmacı, hayallerine ulaşmak için Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına çıktı.

Semanur Üneş, "Etimoloji nedir" sorusu karşısında oldukça zorlandı. Heyecanlı olduğunu söyleyen Üneş, şıklar arasında kalarak uzun süre düşündü. Joker hakkını da kullanan yarışmacı, etimoloji sorusu karşısında ne yanıt verdi?

İşte Semanur Üneş'i zorlayan etimoloji sorusu ve şıklar:

Etimoloji nedir?

a) Hitit Bilimi

b) Köken Bilimi

c) Yer Bilimi

d) Kazı Bilimi

Doğru Cevap: B şıkkı Köken Bilimi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Semanur Üneş, soruya "Kazı Bilimi" yanıtını vererek yarışmaya erken veda etti. Büyük bir talihsizlik yaşayan yarışmacı, 1000 TL alarak yarışmadan ayrıldı.