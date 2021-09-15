"Dokuz sene kayınvalidemle aynı evde yaşadım"

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de heyecan sürüyor. Yarışmanın yeni bölümünde rakiplerinin bir adım önüne geçmek isteyen Nurcan ve Murat çifti, marketten salça almayı unuttu.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün çiftler, haftanın en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. atv'nin sevilen programında günün yarışanları Nurcan ve Murat çifti oldu. Karadenizli çiftin menüsünde islim kebabı, tava böreği, Trabzon'un meşhur un helvası vardı. Çiftin böreği hazır yufkadan yapması eleştiri konusu oldu. Market alışverişini yetiştiremeyen çift salça almayı unuttu.

Zahide Yetiş'ten 15 saniyelik ek süre

Eksik malzemeyi tamamlayabilmek için boks şov yapan ve başında düşürmeden elma taşımaya çalışan Murat, ek süre almayı başaramadı. Yarışmacıların damak zevkini düşünen Zahide Yetiş, puan kırılma karşılığı 15 saniyelik ek süreyi yarışmacıya verdi.

Nurcan, ilk evlendiğinde 9 sene boyunca kayınvalidesi ve eltisi ile birlikte yaşadığını söyledi. Buna rağmen eşinin ailesiyle iyi anlaştıklarını vurgulayan Nurcan, mahallede örnek gösterildiklerini ifade etti.

Nurcan - Murat çifti, radyo yayınıyla başlayan aşklarının evliliğe doğru nasıl gittiğini anlattı. İlk zamanlar eşini çok kıskanan Nurcan, Murat'ın radyoculuk yapmasını istemediğini belirtti. Eşini 16 yaşında tanıyan Nurcan, 4 sene eşinin okumasını ve askerliğini beklediğini açıkladı. Nurcan, eşiyle beraber uzun bir nişanlılık dönemi geçirdiklerini söyledi.

"9 yıl hep beraber kaldık"

Evlendiklerinde kendi evleri olmadığını belirten Nurcan, "5 sene kayınvalidemle aynı evde kaldık. Sonra evlenen kayınlarım oldu. Onlar da aynı evde yaşadı. Toplamda 9 yıl boyunca hep birlikte kaldık" diye konuştu

Küçük bir evde yaşadıklarını vurgulayan Nurcan, "Ev küçük olmasına rağmen kimsenin birbiriyle kavgası olmuyordu. Herkesin bir göz odası vardı. Sonra para biriktiren herkes kendi evini aldı" dedi. Nurcan'ın bu fedakarlığı diğer yarışmacıların takdirini topladı.