İzmir’deki market cinayeti neden işlendi? Özkan çiftini kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündem olan “market cinayeti” tüm detaylarıyla atv’de işlenmeye devam ediyor. İzmir’de işlenen cinayetin fail ya da failleri kim?

İzmir'deki market cinayetiyle ilgili detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme geldi. Şenay – Hasan Hüseyin Özkan cinayetiyle ilgili suçlamaların odağında yer alan Mehmet Kubilay Özel'in babası Muhittin Özel de Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Baba – oğul, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili bağlantılarının olmadığını iddia etti.

Vahşi bir cinayete kurban giden Özkan çiftinin kızları da atv ekranlarında katili aramaya devam etti. Programda gözyaşı döken Begüm Özkan ve Ayser Özkan kardeşler, katilin ortaya çıkması için gösterdikleri çabayı anlattı. Olay sırasında Mehmet Kubilay Özel'in hiçbir ses duymamasına anlam veremeyen kız kardeşler, "Olay anında çığlıklar atılmaması mümkün değil. Cinayet anındaki sesi duymasalar bile sonrasında jandarma ve ambulans olay yerine gelince çıkan sesleri nasıl duymazlar" ifadelerini kullandı.

Baba – oğul gürültüyü duymadı mı?

Market işleten çiftin yemeğini yediğini hatırlatan Muhittin Özel, bir kulağının hiç duymadığını açıkladı. Özel, "Ben duymadım. Duysaydım oğlumu hemen aşağıya gönderirdim" diye konuştu. Mehmet Kubilay Özel ise "Herkes gürültü olduğuna ve benim bunu duyduğuma emin. Ben duymadığımı nasıl ispatlayabilirim? Böyle bir şansım yok ama duymadım" dedi.

İzmir'deki cinayetin ardından en yakın komşular arasında büyük tartışmalar yaşandı. İki taraf birbirlerine ağır cümlelerle yüklenirken başarılı programcı Müge Anlı sık sık araya girmek durumunda kaldı.

Sonucu merakla beklenen cinayette taraflar Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bildiklerini açıklamaya devam ediyor. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan program milyonları ekran başına kilitliyor.