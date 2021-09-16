23 yıllık evlilik bitecek mi? İsmail – Dürdane Aydoğdu çifti ne yapacak?

atv’de Esra Erol’da fırtınası devam ediyor. 23 yıllık evliliğin sonuna gelen Aydoğdu çifti boşanacak mı? İsmail Aydoğdu, karısı Dürdane Aydoğdu’dan ne istedi?

Aydoğdu çiftinin 23 yıllık evliliğine sonu getiren olay izleyenleri şoke etti. 6 Ağustos günü evi terk eden eşi Dürdane Aydoğdu'ya çağrı yapan İsmail Aydoğdu, kızına kavuşmak istediğini söyledi. Eşinin, kızını da alarak evden kaçtığını söyleyen talihsiz adam, "Ben boşanmak istiyorum. Yeter ki bana kızımı versin" diye konuştu. Ağustos ayından beri kızının sesini duymadığının altını çizen Aydoğdu, kızını annesine ve gittiği kişiye bırakmak istemediğini anlattı.

Karısının, Satul Altundal isimli bir kişiye kaçtığını dile getiren Aydoğdu, "Dürdane daha önce de evden kaçtı. İlk seferinde karımı sevdiğim için affettim. Biraz da çocuklarımı düşündüm ama artık son kararım boşanmak. Onu affetmiyorum" sözlerini kullandı. Sosyal medyayla arasının iyi olduğunu söyleyen Aydoğdu, eşinin de sosyal medyayı çok sık kullandığını söyledi.

"Yengem de aynı kişinin akrabasına kaçtı"

Satul Altundal'la ilgili ilginç bir bilgiyi açıklayan İsmail Aydoğdu, "Daha önce benim yengem de bu adamın yakın bir akrabasına kaçtı. Zaten, eşimin daha önce konuştuğu kişi de Satul Altundal'dı. Yıllar sonra bizi yine aynı noktaya getirdi" dedi. Karısının kaçtığı kişinin kimliğini Dürdane Aydoğdu'nun kardeşlerinden öğrendiğini açıklayan İsmail Aydoğdu, kendisine bilgi veren eşinin kardeşlerinin çok rahat olduğunu vurguladı.

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan "İsmini vermek istemeyen bir izleyici", Satul Altundal'ın Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Armutlu köyünde yaşadığını açıkladı. İzleyici, "Satul çok iyi bir insan. Bunu nasıl yaptığına anlam veremedim. İki ay önce traktör kazasında eşini kaybetti. Gayet iyi bir evliliği vardı" ifadelerini kullandı.

atv ekranlarında birbirinden ilginç konuları gündeme getiren Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşuyor.