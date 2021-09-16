Avrupa Ödülleri'nde 'Kuruluş Osman'a üç ödül birden

Üçüncü sezona yedi ödülle başladı

atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman ödüle doymuyor! Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, By Protokol Dergisi tarafından bu yıl ikinci kez dağıtılan Avrupa Ödülleri'nde üç ödül birden kazandı.

'Kuruluş Osman' 15 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleştirilen organizasyonda En İyi Yapımcı Mehmet Bozdağ, En İyi Dizi ve En İyi Erkek Oyuncu Burak Özçivit ödüllerini alarak geceye damgasını vurdu. Düzenlenen ödül törenine, 'Kuruluş Osman' oyuncuları Seda Yıldız, Özge Törer ve Emel Dede katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Golden Palm Ödülleri'nde Yılın Yapımcısı Mehmet Bozdağ), Yılın Dizisi, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu (Burak Özçivit), Yılın Kadın Dizi Oyuncusu (Yıldız Çağrı Atiksoy) olmak üzere dört ödül birden kazanan 'Kuruluş Osman', böylece üçüncü sezonu öncesinde yedi ödül birden kazanmış oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.