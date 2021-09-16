Birgül’ün hikayesi, Zahide Yetiş’i ağlattı

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane birbirinden heyecanlı bölümleriyle devam ederken duygusal hikayeler de programa damga vuruyor.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, günün yarışmacıları Birgül - Hasan Topurcu çiftiydi. Yarışmacı çift çanak güveç, patates mantı ve şekerpare yaparak yeteneklerini sergiledi. Market alışverişinde unutulan malzeme yüzünden tartışma yaşayan eşler, mutfakta işbölümü yaparken de anlaşamadı.

Panik atak hastası olduğu için heyecanlanan Birgül gözyaşlarını tutamadı. Önceki gün de başka bir kriz yaşayan Birgül'e yarışma heyecanı ağır geldi. Zahide Yetiş'in imdadına yetiştiği Birgül'e, locadan Buse de yardım etti. Bu destek, diğer yarışmacılar tarafından eleştirildi. Birgül'ün yaşadığı hastalığın nedeni de yaşadıklarını anlatınca anlaşıldı.

Birgül'ün rahatsızlığı nasıl başladı?

Birgül, hayatını zindana çeviren panik atak rahatsızlığının nasıl başladığını anlattı. Yarışmacı, travmasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Birgül, "İşe başladığım zamanlarda 3 aylık oğlum Utku'yu bakıcıya bırakıp işe gittim. O gün sanki bir şey olacağını hissettim ve bakıcıyı arayıp ulaşamadım. Bakıcının çocuğuna ulaştım, misafirlikte olduklarını söyledi. Bir anlam veremedim. Sonra öğrendim ki doğalgaz patlaması nedeniyle yangın çıkmış. Alevler tüm binayı sarmış. Bunu yaşamak benim için çok zordu" sözlerini kullandı.

Zahide Yetiş, Birgül'ü sarılarak teselli etti. Yarışmacı, üç aylık oğlunu yangından bir itfaiye erinin kurtardığını anlattı. Birgül, "O itfaiye eri de bir ay sonra başka bir yangında hayatını kaybetti" dedi. Başarılı programcı Zahide Yetiş de anlatılanlar karşısında çok duygulandı.