Film gibi bir hikaye! Vedat Alexander Şen gerçek ailesini arıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te film gibi olay! İzmir’de Alman bir aileye evlatlık verilen Vedat Alexander Şen, gerçek ailesini bulmak için Müge Anlı’nın kapısını çaldı. atv ekranlarından yaşananlar izleyenleri duygulandırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şaşkınlık yaratan bir konu Türkiye'nin gündemine oturdu. Küçük yaşlarda İzmir Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Alman bir aileye evlatlık verilen genç adam, kim olduğunu bilmek istediğini söyledi. Kız kardeşiyle birlikte Alman bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Vedat Alexander Şen, gerçek ailesini bulmak için Türkiye'ye geldi. Sürdüğü iz neticesinde ablasıyla birlikte İzmir'in Bornova ilçesindeki Mersinli Merkez Camii'nin önüne bırakıldığını öğrenen Vedat Alexander Şen, ailesini bulmak için atv ekranlarına çıktı.

Yüreklere dokunan mektup

"Müslüman doğdum, Hristiyan oldum. Ben kimim" diyerek gerçek ailesini arayan Vedat Alexander, camii önüne bırakılırken yanlarında bir not olduğunu ifade etti. Mektupta yazanlar Müge Anlı izleyicilerinin yüreğini burktu. "Bu iki çocuğun dünyada benden ve Allah'tan başka kimsesi yok. Aç kaldık, sokakta yaşadık. Allah kimseye zorluk yaşatmasın. Çocuklar Türkçe bilmiyor. Kim onlara yardım ederse Allah da ona yardım eder" sözlerinin yer aldığı mektup gözleri yaşarttı.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Adil Yaman, Vedat Alexander'ın babası olduğunu açıkladı. Şu sıralar Ankara'da yaşadığını söyleyen Yaman, iki çocuğunu bıraktığı dönemde büyük zorluk yaşadığını söyledi. Yaman, "Ben Mardin'den çalışmak için İzmir'e gitmiştim. Paramız yoktu. Bir gün ağabeyim eşimi ailesinin yanına gönderdi, çocukları da bana getirdi. Ne yapacağımı bilemedim, çok zor durumda kalmıştım. Camiinin önüne çocukları ben bıraktım" diye konuştu.

21 kardeş olduğunu Müge Anlı'dan öğrendi

Şu sıralar farklı bir kadınla evli olduğunu dile getiren Yaman, Vedat Alexander'ın "Şen" soyadının kaldıkları otelden kaynaklandığını açıkladı. İzmir'de Şen Otel diye bir yerde kaldıklarını söyleyen Yaman, "Allah onlardan razı olsun, bizden para istememişlerdi. Vedat'ın gerçek soyadı Yaman" dedi.

Babasından 11, annesinden ise 8 kardeşi daha olduğunu öğrenen Vedat Alexander, büyük bir şok yaşadı. Ailesini bu kadar hızlı bulmayı düşünmediğini ifade eden genç adam şaşkınlıktan uzun bir süre konuşamadı. Vedat Alexander, gerçek ailesiyle arasında henüz bir bağ kuramadığını söyledi.

Berlin'de yaşayan Vedat Alexander Şen, gerçek anne ve babasıyla ilk kez Müge Anlı ile Tatlı Sert'te buluşacak.