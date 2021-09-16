Kocası ‘boş ol’ dediği için evi terk etti, 24 yıllık evliliğin sonu geldi

atv ekranlarında gergin anlar yaşayan İmral - Salih Erdoğan çifti, anlaşmalı bir şekilde evliliklerini bitirdi. 24 yıllık evlilik tek celsede sona erdi.

Esra Erol'da büyük bir gerilim yaşayan İmral - Salih Erdoğan çifti anlaşmalı bir şekilde boşandı. Esra Erol'un, "Tansiyonumu yükseltiyorsunuz" dediği çift, büyük kavgalar atlattıktan sonra sakin bir boşanma süreci geçirdi. Salih Erdoğan, "Evdeki bazayı aldı, yatağı götürdü. Paraları ve altınları da aldı gitti" dediği eşiyle resmen boşanmasının ardından duygusal anlar yaşadığı görüldü. Kocasının kendisine üç kez 'boş ol' dediği için evi terk ettiğini söyleyen İmral Erdoğan ise "Ben de böyle olmasını istemezdim ama artık Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.

24 yıllık evliliğin ardından yollarını Erdoğan çifti, boşanma öncesindeki şiddetli tartışmalardan dolayı Esra Erol'da izleyicisinden özür diledi. Paraları yere attığı için üzgün olduğunu söyleyen İmral Erdoğan, "Yapmamam gereken bir hareketti. İftiraya uğramamın karşılığı olarak yaptım" diye konuştu. Kocasıyla sadece iki yıl iyi bir evlilik geçirdiklerini belirten Erdoğan, sonraki dönemde sürekli şiddet gördüğünü vurguladı.

"Herkes duysun, İmral başka birisine kaçmadı"

Programa ilk katıldığı dönemde parasının peşine düşen Salih Erdoğan ise derdinin maddiyat olmadığını açıkladı. Erdoğan, "Ben, eşimin başka biriyle kaçtığını düşündüm. O yüzden büyük tepki verdim. Buradan eş, dost ve akrabaya sesleniyorum. İmral, başka birisine kaçmadı" ifadelerine yer verdi. Bu konuda içinin artık rahat olduğunu söyleyen Erdoğan, karısından helallik istedi.

14 ve 19 yaşlarında iki çocuk sahibi olan çiftin çocuklarından 14 yaşında olanın velayeti babaya verildi. Baba Erdoğan, annenin çocukları istediği zaman görebileceğini dile getirdi. Çiftin boşanma davasında avukat olarak yer alan Ahmet Kuran, davanın ve sürecin oldukça sakin geçtiğinin altını çizdi.

Esra Erol, Erdoğan çiftinin canlı yayında helalleşmesini sağladı.