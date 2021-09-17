Esra Erol’da Edanur’un gözyaşları! Genç kız annesine kavuşacak mı?

Esra Erol’da bir kavuşma daha mı gerçekleşiyor? Annesini en son 10 yıl önce gören 19 yaşındaki Edanur Aygün’ün hasreti bitecek mi?

10 yıldır annesini görmeyen Edanur Aygün'ün dramı Esra Erol'da gündem oldu. Genç kızın acılarla dolu yaşamı izleyenlerin içini burktu. Kardeşi Beyza ile birlikte anlaşmazlıklarla dolu bir evliliğe doğan Edanur, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Yetimhanelerde, yurtlarda geçen hayatını yeniden kazanmaya çalışan Edanur, anne hasretini gidermek için atv ekranlarındaydı.

Edanur Aygün'ün zorluklarla dolu hayatı

Annesi Songül Ulu'yu görmek isteyen Edanur Aygün, yaşananlara da oldukça öfkeliydi. Aile içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle birbirinden kopuk bir ailede doğduğunu ifade eden genç kız, küçük yaşlardan itibaren yaşadıklarını anlattı. "Annem, babamla anlaşamadığı için kardeşimle beni alarak evden kaçtı. Sonra bakamayınca yetimhanede kalmaya başladık" diyen genç kız, o andan sonra zorluklara göğüs germek zorunda kaldı.

Babasının ikinci bir evlilik yapmasının ardından kendilerini yetimhaneden aldığını anlatan Edanur, bir kez daha hayatın acı gerçekleriyle yüzleşti. Üvey annesinin kendilerine ciddi bir şiddet uyguladığını ifade eden Edanur, "Dizilerdeki "üvey anne" gibiydi. Aç bırakıyordu, kaynar suyla yıkıyordu. Şiddetin her türlüsünü gördük" sözlerini kullandı. Açlıktan çöp poşetlerindeki karpuzları sıyırdığını açıklayan genç kızın her cümlesi yürek burktu.

"Çocuklarımı çok özledim"

Edanur Aygün'ün anlattıklarının ardından Esra Erol canlı yayınına anne Songül Ulu bağlandı. Ulu ile konuşmakta oldukça zorlanan Edanur, annesinin anlatacaklarını dinlemek istedi. "Çocuklarımı çok özledim. Onları hep görmek istedim ama telefonda anlatamayacağım konular var" diyen Songül Ulu, kızından tepki gördü. Edanur, "Çocuk yapmaya cesaretiniz var ama aramaya gelince cesaret edemiyorsunuz" şeklinde sert bir eleştiri yöneltti.

Anne ve iki kızının yeniden kavuşması için çaba harcayan Esra Erol ise genç kıza annesini bir kez dinlemesi gerektiğini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşadığını ifade eden anne Songül Ulu'nun programa katılması için her türlü organizasyonu yapacağını belirten Esra Erol, anne ile kızlarını buluşturma sözü verdi.