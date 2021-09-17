Vedat Alexander hiç görmediği ailesiyle buluştu! Müge Anlı duygulandı

İzmir'de cami avlusuna bırakıldıktan sonra Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu aracılığıyla Alman bir aileye evlatlık verilen Vedat Alexander Şen biyolojik anne ve babasına kavuştu.

Film gibi hayat öyküsüyle Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Vedat Alexander Şen, gerçek ailesine kavuştu. Küçük yaşlarda ablası Hülya'yla birlikte Alman bir aileye evlatlık verilen genç adam, biyolojik anne ve babasına ilk kez sarıldı. Baba Adil Yaman ve anne Fatma Korhan da yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yüzleşme fırsatı buldu. Müge Anlı da program boyunca duygusal anlar yaşadı.

Vedat Alexander ailesine atv'de kavuştu

Vedat Alexander Şen, hiç tanımadığı ailesiyle ilk kez atv ekranlarından bir araya geldi. İlk olarak babasıyla karşılaşan genç adam, uzunca bir süre Adil Yaman'a sarıldı. Babası oğlundan af dilerken Vedat Alexander "Affetmesem şimdi burada olmazdım" dedi. Babasına çok ihtiyacı olduğunu söyleyen Vedat Alexander, daha önce önünde hiçbir örnek olmadığını dile getirdi.

İki çocuğunu cami avlusuna bırakarak hata yaptığını vurgulayan baba Adil Yaman, yaşadığı zorlu hayattan bahsetti. Üvey annenin elinde büyüdüğünü açıklayan Yaman, babasının kendisini uzun süre kabullenmediğini ifade etti. Babasının kendisini kabul etmesi için Hülya – Vedat kardeşlerin annesiyle evlendiğini söyleyen Yaman, "Kız kaçırırsam beni kabul edip eve alacaklarını düşündüm. Daha 18 yaşındaydım. Sonra iki çocuğumuz oldu, ben İzmir'e çalışmaya gittim. Bir gün karımı ailesinin yanına gönderdiler, çocukları da bana bıraktılar" dedi.

"Vedat benden daha yürekli çıktı"

İzmir'de çok zorlu bir hayat yaşadığının altını çizen Yaman, çocukların bırakılmasındaki sorumluluğu tek başına üstlendi. Yaman, "Annelerinin hiçbir suçu yok. Tüm suç bende. Çocuklarımdan özür dilerim. Çocuklarımı bulmak için televizyon kanallarına çıkmak istedim ama ailemden çekindim. Vedat benden daha yürekli çıktı" sözlerini kullandı.

Babasıyla hasret gidermesinin ardından anne Fatma Korhan ile buluşan Vedat Alexander Şen, annesine sımsıkı sarıldı. Annesinin elini uzun süre bırakmayan Vedat Alexander büyük mutluluk yaşadı. Oğluna kavuşmanın heyecanını derinden hisseden Fatma Korhan, çocuklarının elinden alındığını vurguladı. "Okuma yazmam yok. Türkçeyi az konuşabiliyorum. Bana ne derlerse onu yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Fatma Korhan, iki çocuğunun babası Adil Yaman'a hakkını helal etmediğini söyledi. Adil Yaman ise kendi haklarının eşine helal olduğunu ifade etti.

Kardeşlerine tek tek sarılarak onlarla tanışan Vedat Alexander Şen'in hayatı Müge Anlı'yı da ağlattı. Duygusal anlara sahne olan programda muhteşem bir kavuşma yaşandı.