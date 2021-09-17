Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 104'üncü bölümüyle ekrana geldi.

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan Gümüşoğlu şirketin yeni hissedarı olarak sahneye çıkarken, Yamanlar Konağı'nda sular hiç durulmadı.

Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 104'üncü bölümü #Çukurovadaİntikam etiketiyle sosyal medyanın gündemindeydi.

Yamanlar Konağı'nda sular durulmadı

Adnan'ı Ümit'in arabasından alıp konağa giden Züleyha, Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyledi. Tüm konuşmaları kapı ardından dinleyen Betül, meydan kendisine kalacağı için sevinirken Züleyha'yı ihbar etmeyi planladı. Züleyha, Fikret ve Fekeli, olayın gerçekleştiği yere gidip Ümit'i aradı ancak hiçbir iz bulamadılar. Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına yardım edenin Cumali olduğunu da çok geçmeden anladı. Üstelik Cumali'nin asıl adının Durmuş olduğu, gerçek Cumali'nin aylar önce hapishanede can verdiği ortaya çıktı. Babasına kavuşma sevinci kursağında kalan Üzüm gözyaşına boğulurken, Gaffur, Üzüm'ü evladı gibi sahiplendi.

Hakan, Züleyha'nın karşısına çıktı

Hakan, Züleyha'nın ateşlediği silahı aldı. Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'yı ele vermesini beklerken beklenmedik bir hamleyle karşılaştı. Çukurova'da itibar kazanmak isteyen Hakan, Züleyha'nın korkusunun sürmesini istedi. Ümit'in cesedini arabayla uçurumdan yuvarlayarak ölümüne kaza süsü verdikten sonra Züleyha'nın karşısına çıktı. Züleyha bir kapkaç olayına uğrayınca Hakan kapkaççıyı durdurup Züleyha'ya çantasını teslim etti.

Çukurova'da dedikodunun ardı arkası kesilmedi

Ümit'in ölümünün ardından Fikret vefasını gösterdi ve cenazeyi alacak kimse olmadığını öğrenince eski dostu için sorumluluğu üstlendi. Züleyha'nın cenazeye katılmasıyla Çukurova dedikodularla sarsıldı. Fikret'in Yamanlar Konağı'na çöktüğünü söyleyen Çukurova halkı Züleyha ve Fikret'i birbirine yakıştırınca Fekeli ve Lütfiye çılgına döndü. Fekeli, dedikoduların son bulması için Fikret'i bağ evine gönderdi.

Betül'ün planları suya düştü, şirketin yeni hissedarı Mert Kara!

Şirkettekiler Betül'ün patron havasına bürünmesinden son derece rahatsız olurken, şirketi ele geçirmeye çalışan Betül önce tapuları incelemeye başladı. Züleyha'dan vekalet alıp şirketin başına geçmek için yaptığı planlar Züleyha'nın yönetim kurulu toplantısına gelişiyle yerle bir oldu. Ancak toplantının asıl sürprizi, Hakan'ın şirkete gelerek kendini Mert Kara adıyla tanıtması ve şirketin hissedarı olduğunu açıklaması oldu.

Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon 2. Bölümü izlemek için tıklayın