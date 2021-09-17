Zahide Yetiş, gözyaşlarını tutamadı

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"de final gününün yarışanları Bestem - Cihan çiftiydi. 4 aylık hamileyken bebekleri kaybeden çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çift, stüdyoya duygusal anlar yaşattı.

Zahide Yetiş, stüdyoyu terk etti!

Annelik duygusunu tadamadığını söyleyen Bestem'in yaşadıkları stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Çift bebeklerinin kalp atışlarını duyduklarını, cinsiyetinin kız olacağını bildiklerini ve ona bir sürü kıyafet aldıklarını anlattı. 4 aylık hamileyken bebeğini kaybettikten sonra depresyona giren Bestem, saçlarını kısacık kestirdiğini sonrasında pişman olduğunu, kocası Cihan'ın ona destek olmak için kendi saçlarını da kestirdiğini anlattı. Zahide Yetiş, anlatılanlar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyoyu terk etti. Çiftin rakipleri ise ellerinde kırmızı kalpli balonlarla Bestem'e moral verdiler.

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