Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de haftanın galibi belli oldu

Beş tam altınlı kolyeyi almak için rekabet eden çiftler birbirlerini kıyasıya eleştirirken haftanın kazananları Buse ve Efe Erdoğan oldu.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de bu hafta da beş çift en iyi olmak için kıyasıya yarıştı. Programda, Bestem - Cihan çiftinin yaptığı yemekler rakipleri tarafından uzun süre eleştirildi. 5 tam altınlı kolye ise sahibini buldu. Beşi bir yerde Buse ve Efe Erdoğan çiftinin oldu. Başarılı programcı Zahide Yetiş'in keyifli sunumuyla renklenen yarışma programı, hafta içi saat 14.00'te atv ekranlarında oluyor.

İzleyenler hem yemeğe hem sohbete doyuyor

Kıyasıya bir rekabetin olduğu programda, hafta içi her gün beş çift zorlu bir rekabet içine giriyor. Yarışmacılar ödüle doyarken izleyiciler de ekran başında yepyeni tarifler alma şansını yakalıyor. Ekrana renk katan yarışmayı izleyenler, hem yemeğe hem de sohbete doyuyor.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, 40 dakikalık bir emek sonunda yapılan yemekler puanlamada en önemli kıstas oldu. Masa düzeni ve temizlik gibi detaylar da puanlamada pay aldı. Haftanın birincisi, en çok oyu alan Buse – Efe Erdoğan çifti oldu

Yarışma programına başvuru nasıl yapılır?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Başvuru linki üzerinden başvurabilirsiniz. atv'de yeni yarışma programına katılma fırsatını kaçırmayın.