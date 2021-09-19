Cumartesi akşamının galibi Kardeşlerim oldu!

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 20. Bölümüyle Tüm Kişiler’de en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim,Tüm Kişiler'de %6,72 izlenme oranı ve %20,96 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #KardeşOlmak etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 20. Bölümde Neler Yaşandı?

İyilik meleği kardeşler

Beklenmedik şekilde paraya kavuşan kardeşler, sadece kendilerini değil başkalarını da düşünürler. Şengül ile Kadir ortak iş yapmak için kolları sıvarlar. Lokanta açmak için harekete geçerler. Alışveriş yaparak kendilerini biraz şımartan kardeşlerden Ömer, Kadir'e şaşırtan bir teklifte bulunur. Harika'nın okul taksitlerini ödemeyi istediğini söyler. Ayrıca zor durumdaki anne kızın evine gizlice erzak bırakır. Akif ise Suzan'ın tezgâhtarlık yaptığı yerde ziyaret eder. Kendini hatırlatır, aklı hala Suzan'dadır. Ayrı olan Doruk ve Asiye ise ayrılık acısı çekmeye devam ederler. Ömer, Harika'nın okul taksitlerini öder ama onun bu gizli iyiliğinin üzerine Tolga yatar. Bunu Harika'nın tekrar arkadaşlığını kullanmak için kullanır. Kadir, Melisa'ya romantik bir akşam yemeği hazırlayarak sürpriz yapar. Zor durumdaki ablasını kurtarmak içi Cemile, kardeşlerin parasını çalar.

Sıcacık hikayesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!

Kardeşlerim 21.bölümün tanıtımı