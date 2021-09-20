Akrostiş şiir 22 yıllık evliliğin sonunu getirdi! Akkaya çifti Esra Erol’da!

Aile dostunun kocasına yazılan akrostiş şiirler ve dağılmak üzere olan iki yuva… Esra Erol’da yine dikkat çeken bir konuyla atv ekranlarına geldi.

Mehmet Akkaya ile Özlem Akkaya'nın 22 yıllık evliliği çatırdıyor. İki yıl önce Abdullah Altunsoy ve eşiyle aile dostu olan çiftin evliliğinin arasına Abdullah Altunsoy girdi. Mehmet Akkaya, eşi Özlem Akkaya'nın Altunsoy için yazdığı şiirleri görünce neye uğradığını şaşırdı. Abdullah isminin baş harflerinin yer aldığı akrostiş şiir, Akkaya çiftinin arasını açtı. Esra Erol'da gözyaşı döken talihsiz adam, gerçeklerin ortaya çıkması için çaba gösterdi.

Her şeyin iki yıl önce başladığını ifade eden Mehmet Akkaya, yakın zamana kadar eşiyle aralarında hiçbir sorunun olmadığını vurguladı. "Altunsoy ailesi hayatımıza girince işler değişti" diyerek hayal kırıklığını dile getiren Akkaya, 17 yaşındaki kızının annesi ile Abdullah Altunsoy'u el ele gördüğünü söyledi. Talihsiz adam, "Sadece kızım değil, oğlum da bunları gördü. Mesajlarını yakaladı" dedi. Çocuklarının artık annelerini istemediğini vurgulayan Akkaya, eşinden boşanmak istediğinin altını çizdi.

İki sevgilinin farklı açıklamaları dikkat çekti

Esra Erol canlı yayınına katılan evli ve bir çocuk babası Abdullah Altunsoy, Özlem Akkaya'nın yanında olduğuna dair iddiaları yalanladı. "İftira atmak kolay. Kimseyle mesajlaşmadım, el ele tutuşmadım" diye konuştu. Kendisinin Sivas'ta olduğunu belirten Altunsoy, "Özlem'den haberim yok. En son Gebze'de çarşıya bıraktım. Korona hastası annemi ziyarete geldim" diyerek kendisini savundu.

Canlı yayına bağlanan bir diğer isim ise Özlem Akkaya oldu. Sivas'ta olduğunu belirten Akkaya, Abdullah Altunsoy'la birlikte olduğunu doğruladı. Yaşananlardan dolayı eşi Mehmet Akkaya'yı suçlayan Özlem Akkaya tepkiyle karşılaştı. Akkaya sorular karşısında zorlanarak yayından ayrıldı.