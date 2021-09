Esra Erol'da hasret bitti! 10 yıldır görmediği annesine kavuştu

Esra Erol'da bir anne - kız daha kavuştu. Edanur Aygün, yıllardır görmediği annesiyle bir araya geldi.

Esra Erol'da programına, 9 yaşından beri annesini görmeyen 19 yaşındaki Edanur Aygün damga vurdu. Genç kızın annesi Songül Ulu'ya kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu.

Annesi ile sarıldığında, duygularını gösteremeyen Edanur, "Bir gün olur da ölüm haberini alırsam vicdanım sızlamasın annemi aradım" dedi. Annesiz ve babasız yaşamaya alıştığını vurgulayan genç kız, hayatta her şeyi tek başına yapmanın 'his yoksunluğuna' sebep olduğunu belirtti. 19 yaşındaki Edanur, gözlerinin yaşarmamasını da bu his kaybına bağladı.

Edanur, annesine kavuştu

Edanur'un yıllar sonra kavuştuğu annesi Songül Ulu, çocuklarını yurda bırakmadığını söyledi. Antalya'ya çalışmak için gittiğini ifade eden anne, çocukları için de bakıcı tuttuğunu açıkladı. Ulu, "Bakıcıya para veremeyince o da çocuklarımı karakola bıraktı. Karakoldaki polisler de çocuklarımı yurda götürdü" açıklamasını yaptı. Çocuklarını görmek için her gün yurda gittiğinin altını çizen anne, hiçbir maddi varlığı olmadığı için çocuklarını alamadığını anlattı.

9 yaşından bu yana annesinin kendisiyle görüşmediğine dikkat çeken Edanur ise "Ben 19 yaşıma kadar hep aynı adresteydim. O zamandan beri neden beni görmeye gelmedin?" sorusunu yöneltti. Anne Songül Ulu, bu sorunun yanıtını yayından sonra vereceğini ifade etti.

Kardeşlerini ilk defa gördü

Anne Songül Ulu, Edanur'un iki kardeşi hakkında da bilgi verdi. Biri 15, diğeri 13 yaşında olan iki çocuğunun velayetini yeni aldığın açıklayan Ulu, şu sıralar çocuklarıyla birlikte yaşadığını anlattı. Edanur kardeşlerini görmek istediğini söylerken çocukların bu yaşananlarda hiçbir suçu olmadığını hatırlattı.

Genç kız kardeşleriyle de Esra Erol'da kavuştu. Kardeşlerine sarılan Edanur, "15 yaşındaki kardeşimi biraz hatırlıyorum. Çok büyümüşler" dedi. Muhteşem bir kavuşmanın yaşandığı Esra Erol'da hatıra fotoğrafı çekildi.