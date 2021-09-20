Müge Anlı, kayıp kızı buldu mu? 14 yaşındaki kız Eskişehir'de mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kayıp daha bulunuyor. 14 yaşındaki Hasret Şahin, Ankara'dan ayrılıp Eskişehir'e mi gitti? Genç kızın yanında kim var?

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan 14 yaşındaki Hasret Şahin'in Eskişehir'de olduğu iddia edildi. Emin isimli Afgan uyruklu bir gençle birlikte kaçtığı ifade edilen genç kızın ailesi kızlarını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı.

Lise 2 öğrencisi genç kızın daha önce de 17 yaşındaki Emin'le bir ilişkisi olduğu öğrenildi. Kızının, Afgan gençle ilişkisini öğrendikten sonra buna engel olmaya çalıştığını vurgulayan baba Üzeyir Şahin, "Kızın telefon numarasını değiştirdik. Bu süreçte ikisini birbirlerinden uzak tutmaya çalıştık ama sosyal medya üzerinden konuştuklarını öğrendik" diye konuştu.

"Kızımın can güvenliğinden endişeliyim"

Afgan gencin kızına bir hayat sunamayacağını belirten baba Şahin, "Bulaşık yıkayarak geçimini sağlayan biri. Zaten o da 17 yaşında. Ben kızımın can güvenliğinden de endişe etmeye başladım" sözlerine yer verdi. Anne Emine Şahin de kızının çok iyi niyetli olduğunu vurgularken hiçbir kötü alışkanlığı olmadığına vurgu yaptı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına telefonla bağlanan Hülya isimli bir izleyici ise Hasret Şahin'i Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 71 Evler Mahallesi'nde gördüğünü söyledi. Genç kızın uzaktan çekilmiş bir fotoğrafını da gönderen izleyici, genç kızın gergin olduğunu vurguladı. Anne Emine Şahin ve baba Üzeyir Şahin, gelen fotoğraftaki kişinin kızları olduğunu teyit etti. Müge Anlı, Eskişehir Odunpazarı'ndaki yetkililerin bir an önce harekete geçeceğini söyleyerek aileye müjdeyi verdi.

Hafta içi her gün kayıpları gündeme getiren Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, Şahin ailesinin de yüzünü güldürmek için harekete geçti.