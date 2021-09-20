Mutfak bahane, horon şahane! Yarışmacılar, Zahide Yetiş'i eğlendirdi

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de zaman zaman gergin anlar yaşansa da bu kez ortaya keyifli görüntüler çıktı. Yarışmacılar, horon oynayarak Zahide Yetiş'e ve ekran başındaki izleyicilere büyük sürpriz yaptı.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, haftanın ilk bölümüyle eğlenceli anlara sahne oldu. Programda, ilk günün yarışmacıları Elif - Akın Altıparmak çifti oldu. Birbirleriyle ikinci evliliklerini yapan Altıparmak çiftinin toplamda beş çocukları var. Neşeli bir aile olan ikili, stüdyoda Karadeniz rüzgarı estirdi. Çiftin horon sürprizi, rakipleri tarafından beğenildi.

Elif'in kayınvalide özlemi

Beş tam altın için mücadelenin tam hızıyla sürdüğü programda Elif, 37 yaşında mide kanserinden vefat eden kayınvalidesine olan özlemini anlattı. Kendi annesi ile anlaşamayan Elif, kayınvalidesinin hayatta olup kendisine sahip çıkmasını çok istediğini anlatırken duygulandı. Annesinin eşini tutup, kendisini dışladığını anlatan yarışmacı, çok yalnız kaldığını da sözlerine ekledi. Hüzünlenen Elif için eşi Akın, duygu yüklü bir Karadeniz türküsü söyledi.

Karadenizli çiftten horon sürprizi

Yapılan yemeklerin ardından masaya geçildiği esnada Elif ile Akın'ın ortalarda gözükmemesine ilk başlarda bir anlam verilemedi. Zahide Yetiş, yarışmacılara tahminlerini sorduğunda onlardan anlamlı bir cevap aldı. Yarışmacılar, daha önce ikili arasındaki gerginliklerden ötürü 'kavga ediyorlardır' cevabını verdi. Tahminler doğru çıkmadı. Karadenizli çift, misafirlerine horon sürprizi yaparak keyifli anlar yaşattı.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor.

Başarılı programcı Zahide Yetiş'in sunumuyla ekrana gelen yarışmaya katılmak için hemen başvuru yapabilirsiniz. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmacısı olmak için hemen tıklayın.