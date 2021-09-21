Bir ay önce kayboldu, Müge Anlı buldu! Türkan Günday neden Bartın’a gitti?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bir kavuşma daha yaşandı. İstanbul Gaziosmanpaşa’dan kayıplara karışan Türkan Günday’ı Müge Anlı ve ekibi buldu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'dan kaybolan 50 yaşındaki Türkan Günday büyük korkuya sebep oldu. Günday'ın ablası Tülin Irmaklı ile yeğeni Melike Irmaklı, 50 yaşındaki kadını bulmak için çaba harcarken soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te endişelerini dile getiren Tülin Irmaklı, program sırasında güzel haberi aldı. Bir aydır ortalarda olmayan Türkan Günday'ın Bartın'da olduğu ortaya çıktı.

"Ailemizdeki kayıplar kardeşimi üzdü"

Önce annelerini, ardından erkek kardeşlerini kaybettiklerini ifade eden Tülin Irmaklı, "Kız kardeşim bu süreci kolay atlatamadı. Bununla ilgili endişelerimiz var. Sosyal medyada da çok vakit geçiriyor. Hepimizi korkuttu" dedi. İstanbul'daki evinden kayıplara karışan Günday'ın sıklıkla TikTok'ta vakit geçirdiğini açıklayan yeğeni Melike Irmaklı, teyzesinin zaman zaman dikkat çekmeye çalıştığını ifade etti. Günday'ın Whatsapp'ta yayınladığı bir durum mesajıyla kendisini ölmüş gibi gösterdiğini söyleyen genç kız, "Durum mesajında öldüğünü ve cenazesinin defnedileceği mezarlığın adını yazmış. Kimlerin ilgileneceğini merak ettiği için böyle bir yola gitmiş" sözlerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını sırasında ortaya çıkan gelişmenin ardından programda yüzler güldü. Türkan Günday'ın sağ olduğu ortaya çıktı. Günday'ın evlenmek için Bartın'a kaçtığı öğrenilirken 50 yaşındaki kadın Müge Anlı Canlı yayınına bağlandı. Canlı yayında evden kaçma sebebini açıklayan Günday, kimsenin kendisiyle ilgilenmemesinden yakındı.