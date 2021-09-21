Fatma Kaymaz ve Melahat Oruç ilk kez karşı karşıya! Esra Erol'da neler oldu?

Yüzde 45 engelli kızı Fatma Kaymaz'ın Ahmet Kaymaz ile ilişkisini kabullenemeyen anne Melahat Oruç isyanını sürdürdü. Gözü yaşlı anne, kızının 4500 TL'lik maaşı nedeniyle alıkonulduğunu söyledi.

Esra Erol'da Melahat Oruç'un isyanı devam ediyor. 19 yaşındaki yüzde 45 zihinsel engelli kızı Fatma Kaymaz'ın Ahmet Kaymaz'la evliliğini kabul etmeyen Melahat Oruç, çarpıcı iddialarıyla gündem oldu. Zonguldak'ta yaşayan Ahmet Kaymaz'ın kızını kandırdığını ifade eden anne, gözü yaşlı bir şekilde Fatma'nın eve dönmesini istedi. Hakkında konuşulanları gülümseyerek dinleyen Ahmet Kaymaz'ın rahat tavırları dikkat çekti.

Ahmet Kaymaz neden ceza aldı?

Daha önce farklı kişilerle imam nikahlı birliktelikler yaşadığını kabul eden Ahmet Kaymaz, Fatma'nın resmi nikahlı ilk eşi olduğunu söyledi. Fatma'dan önce Gülşah isimli bir kadından iki çocuğu olduğu ortaya çıkan Kaymaz, Gülşah'ı da kaçırdığını kabul etti. Genç kadının ailesi de kızlarının yüzde 48-49 oranında engelli olduğunu öne sürdü. Ahmet Kaymaz, Esra Erol'un ısrarlarına rağmen 'engelli kadınlarla neden ilişki kurduğu' sorusuna yanıt vermedi. Kaymaz, daha önce de reşit olmayan bir kızla ilişki kurduğu için hapis cezası aldığını itiraf etti.

Kaymaz ailesinin Fatma'ya şiddet uyguladığına yönelik iddialar da tüyleri diken diken etti. Kendisini savunamayacak durumda olduğu görülen Fatma'nın kollarındaki izler de dikkat çekti. Aileye yakın komşular, Ahmet Kaymaz'ın eşine şiddet uyguladığını söyledi.

Canlı yayında gergin anlar

Esra Erol'da canlı yayınında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Ahmet Kaymaz'ın her söylediği karşısında çılgına dönen anne Oruç, terliklerini çıkararak genç adama doğru fırlattı. Bu sırada kızından beklemediği bir tepki alan anne, zorlukla yatıştırıldı.

Ahmet Kaymaz'la Facebook üzerinde mesajlaştığını ifade eden Fatma, Ahmet'in kendisini sevdiği için resmi nikahla evlendiğini öne sürdü. Fatma, "Ahmet bana her şeyi anlattı. Beni param için istemiyor. Beni seviyor" diye konuştu. Anne Melahat Oruç ise kızının 4500 TL'lik maaşı nedeniyle kandırıldığından emin.