Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlarda Kardeşlerim rüzgarı

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi “Kardeşlerim” artık tüm dünyayla buluşuyor.

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim dizisi, Türkiye'deki başarısının yanı sıra dünyada da adından söz ettirecek. "For My Family" adıyla, Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlarda büyük ilgi gören dizinin bu güne kadar 30 ülkeye satışı gerçekleştirildi.

Ülkeler: Rusya, Romanya, İsrail, Makedonya, Cezayir, Bahreyn, Çad, Cibuti, Mısır, Gazze, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Şeria, Yemen.

Rusya, Makedonya ve Romanya'da yakın zamanda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kardeşlerim, ilk yurtdışı yayına 15 Ağustos'ta Orta Doğu'nun en büyük kanallarından olan OSN'de başladı ve büyük ilgi görüyor.

Başrollerini Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim (For My Family), iki yıllık online fuarlardan sonra, ilk kez yeniden Cannes'da yapılacak olan MIPCOM İçerik Fuarı'nda da yerini alacak.