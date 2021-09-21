Sancakzade Konağı'nda olaylar durulmadı, herkes ekrana kilitlendi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on ikinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti

Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,11 izlenme oranı ve %19,42 izlenme payı alarak birinci oldu. Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #HayallerimSeninle etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

12.Bölümde neler oldu?

Ayşe, Ferit'e Baha'yı öldürmediğini anlatıp gerçekleri açıklamaya çalışırken ikili büyük bir tartışmaya tutuştu. Ayşe kendisine enjekte edilen ilacın etkisiyle daha fazla dayanamayıp bayıldı. Ferit, Ayşe'yi kendine getirmek için uğraşırken ikili arasında başlayan yakınlaşma Ayşe'nin Ferit'in söylediklerini hatırlamasıyla bıçak gibi kesildi.

Adnan'ın hastaneye kaldırıldığı haberi konağa bomba gibi düştü. Tüm aile büyük bir telaşla hastaneye koştu. Yaman, Adnan'ın cebinde bulduğu notu araştırmaya başlayıp Bahtiyar'la konuştu.

Diğer yanda tüm Antakya, Ayşe'nin Baha'yı öldürdüğü haberiyle çalkalanmaya başladı. Polislerin hastaneye gelip Ayşe'yi sorması üzerine, Azade adeta burnundan soluyarak Ferit'e sert tepki gösterdi.

Hayati tehlikeyi atlatan Adnan'ın ilk iş vasiyetini düzenlemek oldu. Ancak vasiyet Adnan'ı ziyarete gelen Yaman tarafından görülünce Yaman, Bahtiyar'dan hesap sordu. Bahtiyar sonunda dayanamayıp Yaman'a Adnan Sancakzade'nin gerçek babası olduğunu itiraf etti.

Ayşe, Ferit'in yanından kaçıp karakola teslim oldu. Ayşe suçsuz olduğunu söylerken, Hüseyin tarafından gizlice tutulan avukat Ayşe'yi suçunu kabul etmesi için ikna etmeye çalıştı.

Ayşe çıktığı mahkemede avukatın kendisini ikna etmesi sonucu suçunu kabul etti. Davada bir tuhaflık olduğunu anlayan Ferit, gizlice araştırma yapmaya başladı. Ayşe tutuklanıp cezaevine gönderilirken Azade elindeki kanıtı saklayıp susmayı tercih etti. Ayşe'nin suçsuz olduğuna inanan Ferit, Ayşe'nin avukatlığını üstlenirken Hande ise babasının çevirdiği oyundan haberdar oldu.

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