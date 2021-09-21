Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de Gökçe'nin anne hasreti

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de Edirne ciğeri rüzgarı esti. Gökçe ve Turgay çifti, rakiplerine hazırladıkları iddialı menüyle meydan okudu.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de günün yarışmacı çifti, Gökçe ve Turgay oldu. Çift, Edirne'nin iddialı yemeğiyle rakiplerine meydan okudu. İkilinin menüsünde Edirne ciğeri, tereyağlı pilav ve kakaolu kek yer aldı.

Zahide Yetiş'in "Evinizde son sözü kim söyler?" sorusuna Tugay, iplerin genelde kendi elinde olduğunu söylerken bu cevaba Gökçe'den itiraz geldi. Renkli görüntülerin de yaşandığı bölümde Zahide Yetiş, Edirne ciğeri için soğan doğrama dersi verdi. Zaman zaman hüzünlü anların da olduğu yarışmada, Gökçe'nin annesine olan özlemi tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.

Gökçe'nin annesi ile ilgili pişmanlığı ne?

Küçük kızına hamileyken annesinin vefat ettiğini anlatan yarışmacı Gökçe, bu acı olayı bir gece önceden hissettiğini anlattı. Annesinin kokusu gitmesin diye giydiği tişörtü hiç yıkamadığını söyleyen genç kadının bir de pişmanlığı vardı. Eşi ile kaçarak evlendiği için anne – baba ile bir yıl boyunca bir araya gelmediğini ifade eden Gökçe gözyaşı döktü. Annesi öldükten sonra, "Keşke biraz daha bekleyip ikna etseydim, kaçmasaydım" dediğini anlatan Gökçe, rakiplerini de ağlattı.

Yarışmacı Akın, "Keşke benim annem de hayatta olsaydı da benim üstümü örtseydi" diye üzüntüsünü paylaştı. Annesini, 37 yaşında mide kanserinden kaybeden yarışmacı, dünyada yaşanmadan bilinemeyen tek acının anne yokluğu olduğunu dile getirdi. Annesini kaybeden Gökçe gençlere tavsiye verdi. Genç kadın, "Annesi olanlara söylüyorum; dövse de evden de kovsa kıymetini bilin" dedi.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor.