Ayşe cinayeti üstlendi mi? Kalp Yarası son bölümde neler yaşandı?

Kalp Yarası yeni bölümü ile beğeni topladı. Baha’nın ölümünün ardından cinayetle suçlanan Ayşe, Ferit’e durumu nasıl açıkladı?

Kalp Yarası 12. Bölümü ile bir kez daha Pazartesi akşamını zirvede kapattı. atv'nin sevilen dizisi, muhteşem bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Baha'nın ölümü herkesi şoke ederken cinayet Ayşe'nin üstüne kaldı. Ayşe cinayet işlemediği konusunda Ferit'i ikna etmeye çalışırken başlarda bunda pek başarılı olamadı. Sonrasındaysa dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Ayşe, Ferit'i terk etti

Ferit, Ayşe'yi bir süre polisten sakladı. Ayşe, masum olduğunu vurgularken polisten saklanmaya anlam veremedi. Kocasının kendisine inanmadığını düşünen Ayşe, kısa bir not bırakarak evi terk etti. Ayşe'nin notunda "Keşke ben seni ikna etmek için çırpınacağıma sen bana inansaydın" yazılıydı. Sabah, kendisine bırakılan bu notla uyanan Ferit'i bekleyen kötü bir sürpriz daha vardı. Sancakzadelerin küçük oğlu, babası Adnan Sancakzade'nin kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

Adnan Sancakzade ölümden döndü

Adnan Sancakzade için bütün aile büyük bir telaş yaşadı. Kalp krizi geçiren Sancakzade'nin başında büyük bir üzüntü yaşayan ailesi, evin babasının iyileşmesini bekledi. Ferit ve Sinan yoğun bakım odasındayken kendine gelen Adnan Sancakzade, evlatlarıyla hasret giderdi. Oğulları, güzel haberi hemen anneleriyle paylaştı.

Cinayetle suçlanan Ayşe ise polise teslim oldu. Kendisine atanan avukata cinayet işlemediğini söyleyen Ayşe, mahkemede tam tersi bir şekilde cinayeti üstlendi. Avukatsa savunmanın yönünü 'kasten adam öldürme olmadığı yönünde' düzenledi. Ferit, yapılan bu savunmayı beğenmedi. Azade Hanım ise gelininin cinayet işlemediğine dair görüntülere sahip olsa da bu bilgiyi ne mahkemeye ne de oğluna verdi.