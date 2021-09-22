İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu karakteriyle 'Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı

Perşembe akşamları atv'de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna görkemli bir giriş yapan İbrahim Çelikkol, dizide hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteriyle tüm ilgiyi üzerine topladı.

Hakan Gümüşoğlu için hummalı bir çalışmaya girişen 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekânlar inşa ederken, kostüm ve imaj çalışmaları üç ay boyunca devam etti.

İbrahim Çelikkol, dizi yayına girdiği andan itibaren gündeme bomba gibi düştü. Başarılı performansıyla sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan Çelikkol, sevenleri tarafından her hafta Twitter'ın trend listesinde taşındı. İbrahim Çelikkol dizideki imajıyla büyük beğeni topladı.

Birbirinden şık gömlekleri, güneş gözlüğü ve şapkalarıyla dönemin ruhunu çok iyi yansıtan İbrahim Çelikkol, izleyiciden "Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı" yorumları aldı.

Çukurova topraklarında gizemli bir yabancı

Çukurova'da söz sahibi olmak isteyen Hakan Gümüşoğlu, İzmir'den intikam için geldiği topraklarda gerek cemiyet gerek iş hayatında varlığını ortaya koyuyor. Şehre gelir gelmez hedefleri doğrultusunda ilerleyip Çukurova'da itibar sahibi olmak için elinden geleni yapan Hakan, şimdi Yamanlar Holding'in hissedarı olarak Züleyha ve Betül'ün karşısında Mehmet Kara adıyla şirketteki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.