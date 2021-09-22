Zahide Yetiş’ten, yarışmacıya sürpriz kına gecesi

atv'nin sevilen yarışma programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, hayatın içinden anlarıyla da beğeni topluyor. Yarışma programının yeni bölümünde yarışmacılardan Kübra için sürpriz bir 'kına gecesi' düzenlendi.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de haftanın üçüncü gününde, Kübra ile Yusuf çifti yarıştı. Yarışmaya Kayseri'den katılan çiftin menüsü, Osmanlı usulü sultan kebabı ve ekmek tatlısıydı. Yeni evli çift, tecrübeli çiftlere meydan okudu.

Bir araya gelme hikâyelerini anlatan Kübra ile Yusuf'un aşkı, Leyla ile Mecnun'u aratmadı. Kübra, eşi Yusuf için neleri feda ettiği anlattı. Evlenmek için ailesini karşısına aldığını söyledi. Evlenirken kına merasiminin gönlüne göre olmadığını, bu durumun içinde bir ukde olarak kaldığını söyleyen Kübra'ya Zahide Yetiş'ten bir sürpriz geldi.

Kübra'nın büyük pişmanlığı ne?

Kübra kendi aldığı maaşını çeyizine yatırdığını, her şeyi kendisinin yaptığını ifade etti. Ailesinden kız istemenin çok zor bir süreç olduğunu ifade eden Kübra Çerkez oldukları için otuz yaşından önce kız vermediklerini söyledi. Genç kadın, Yusuf'un, ailesini ikna etmek için çok çaba harcadığını söyledi.

Kübra, evlenmek için kendi ailesini karşısına aldığını açıklarken "Evlenmeme izin vermezsiniz kaçarım" dediğini anlattı. Genç kadın, "Bu yaşıma kadar ailemin bir dediğini iki etmedim. Ama iş evliliğe gelince bu durum değişti" sözlerini kullandı.

Kına merasimi gönlüne göre oldu

Kübra'nın evlilik sürecinde yaşadığı zorluklar ve Yusuf'a kavuşmak için göze aldıkları izleyenlerden alkış aldı. Genç kadın, iki yıl bekledikten sonra Yusuf'la evlendiklerini ama kına gecesinin istediği gibi olmadığını belirtti.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de Kübra'ya bir kına gecesi töreni hazırlandı. Kübra, Zahide Yetiş'e bu organizasyondan dolayı teşekkür etti.