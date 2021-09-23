Domatesi en iyi kim soyar? Zahide Yetiş'te ilginç iddialaşma

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de ilginç görüntüler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde 'domates soyma yarışması' ilgiyle izlendi.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, haftanın dördüncü gününde beş tam altın için mücadele devam etti. Deniz - Cihan Aydöre çiftinin yarıştığı günde bir ilk yaşandı. Menüsünde tavuklu hünkarbeğendi, muzlu saray sarması olan çiftin marketten aldıkları malzemelerde bir eksik çıkmadı. Deniz ile Cihan'ın evlilik hikayesi de tüm çiftleri şaşkına çevirdi. Evliliğin başlarında durumu iyi olmayan Cihan, daha önce ticaret yapmaya başlayarak para kazanmaya başladığını söyledi. Cihan'ın, eşine aylık 10 bin liralık harcama hakkı vermesi diğer eşlerin tepki göstermesine neden oldu. Erkekler kendi arasında 'en ince domates kabuğu soyma' yarışması yaptı.

Domatesi, en iyi kim soydu

Mutfak becerisi herkesi şaşırtan Cihan, locaya meydan okudu. "Siz hepiniz ben tek" diyen Cihan, domatesin kabuğunu hiç koparmadan incecik soydu. Bu duruma, Zahide Yetiş bile şaşırdı. Başarılı programcı, eline aldığı domates kabuğunu ekranda herkese gösterdi.

Cihan'ın bu başarısı yarışmadaki erkekler arasında rekabete neden oldu. Zahide Yetiş, locadaki erkekleri, 'domates soyma yarışmasına' davet etti. Kıyasıya mücadelede rakiplerinden geri kalan Yusuf, evde domatesi soymadan kullandıklarını belirtti.

Otuz saniyede Cihan'dan daha iyi domates soyan birinin arandığı yarışmada, diğer erkekler de iyi iş çıkardı. Özellikle, Akın'ın domates soymadaki becerisi eşini şaşırttı. Domates soyma konusunda son noktayı koyan Cihan, kimsenin domatesi ondan daha başarılı olamadığını belirtti.

Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane hafta içi her gün yeni bölümüyle 14.00'te atv'de.