Yağmur Tanrısevsin’den Kalp Yarası’nın çekildiği Hatay’da anlamlı ziyaret!

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın yıldızlarından Yağmur Tanrısevsin, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hayvan sever kimliği ile tanınan Yağmur Tanrısevsin, ziyarette bakım ve rehabilitasyon merkezinde bulunan hayvanlarla tek tek ilgilenirken, çalışanlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ziyarette yaptığı konuşmada ,bu canların bize emanet olduğunu, her canlıyı Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak kabul edip onların da yaşama hakkı olduğunu bilen bir kültür ve medeniyetin mensupları olduğumuzu, dile getirdi.

İstanbul'da bulunduğu zamanlarda sürekli barınakları ziyaret ettiğini söyleyen başarılı oyuncu Tanrısevsin ise "Bu barınakta tedavi süreci devam eden hayvanların tedavilerini takip edeceğim ve sahiplendirilmeleri içinde elimden geleni yapacağım." diyerek duygularını aktardı.