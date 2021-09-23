Nurgül Koca'nın 18 yıllık anne hasreti Esra Erol'da bitti

Esra Erol, Nurgül’ün 18 yıldır aradığı annesini buldu. Anne - kız el ele tutuşurken gözyaşları içinde kucaklaştı. Esra Erol, genç kadını kardeşleriyle buluşturma sözü verdi.

Hikayesiyle yürekleri dağlayan Nurgül Koca, biyolojik annesine Esra Erol'da kavuştu. İki buçuk aylık hamile olan Koca, kardeşleriyle bir araya gelmek için de saatleri saymaya başladı. Genç kadın, 18 yıldır hasretini çektiği annesi Selver Ayçiçek'le Esra Erol stüdyosunda kucaklaştı. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan anne, kendisinin de yurtta büyüdüğünü ve kızını isteyerek bırakmadığını anlattı.

Selver Ayçiçek, kızına acı haberi verdi

Nurgül Koca, çok sevdiği ağabeyi Hakan'dan ise acı haber aldı. Anne Selver Ayçiçek, genç kadına Hakan'ın öldüğü haberini verdi. Ağabeyinin ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğulan Koca, annesinden sekiz kardeşi daha olduğunu öğrendi.

Selver Ayçiçek'in hayatının altından da büyük bir dram çıktı. Hayatı sokaklarda geçen anne, kızı gibi yurtta büyüdüğünü anlattı. Hayatta amcasından başka kimsesi olmadığını dile getiren talihsiz kadın, tek akrabasından da şiddet gördüğünü ifade etti. Ayçiçek, "Kızımın evlatlık verildiği ailede rahatının iyi olduğunu biliyordum. O yüzden kızımı uzaktan görmek istedim. Düzeni bozulmasın diye buna müsaade edilmedi" dedi. Annesinin zorlu hayatını öğrenen Nurgül Koca, yaşlı kadının elini tutarak onu teselli etti.

Nurgül Koca'dan annesine torun sürprizi

Kayseri'nin ortasında çadır kurup kağıt topladıklarını anlatan anne, kızına geçmişi hatırlattı. Nurgül Koca, çocukluğuna dair bu anıları hatırladığını söyledi.Kızının hamile olduğunu öğrenen anne, büyük bir sevinç yaşadı. Esra Erol, yaşlı kadının bir de torunu olduğunu açıkladı. Anne – kız el ele stüdyodan ayrılırken Esra Erol, Nurgül Koca'yı kardeşleriyle bir araya getireceği sözünü verdi.

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