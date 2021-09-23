Zahide Yetiş'ten sürpriz kına gecesi

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'ye haftanın üçüncü gününde Kübra ile Yusuf çifti konuk oldu. Kayserili çiftin menüsü, Osmanlı usulü sultan kebabı ve ekmek tatlısıydı. Yeni evli çift, yemekleriyle tecrübeli çiftlere meydan okudu. Bir araya gelme hikâyelerini anlatan Kübra ile Yusuf'un aşkı, Leyla ile Mecnun'u aratmadı. Kübra, eşi Yusuf için neleri feda ettiği anlattı. Evlenmek için ailesini karşısına aldığını, evlenirken kına merasiminin gönlüne göre olmadığını söyledi. İçinde bir ukde kalan Kübra'ya, Zahide Yetiş sürpriz bir kına gecesi yaptı.

Kına merasimi gönlüne göre oldu!

Kübra'nın evlilik sürecinde yaşadığı zorluklar, anne ve babasıyla yaşadıkları ve Yusuf'a kavuşmak için göze aldıkları, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İki yıl bekledikten sonra Yusuf ile evlendiklerini ama kına gecesinin istediği gibi olmadığını belirtti. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekibi Kübra'ya kına gecesi töreni hazırladı. Kübra, Zahide Yetiş'e bu organizasyondan dolayı teşekkür etti. Zamanında kınası istediği gibi olsaydı sadece akrabalarının göreceğini, şimdi ise tüm Türkiye'nin bu mutluluğu gördüğünü söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!