Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan giyotin sorusunun doğru cevabı izleyenleri dehşete düşürdü. Fransa’da giyotinle idam edilen son kişi kim?

Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon heyecanı başladı. Yeni para ağacıyla daha da heyecanlı hale gelen yarışmada emekli askeri pilot Erkan Karadeniz yarıştı. Erkan Karadeniz, başarılı bir yarışma çıkarırken giyotin sorusu karşısında zorlandı. 50 bin TL değerindeki soruya cevap verirken "çift cevap" joker hakkını kullanan yarışmacı, hedeflediği ödüle ulaşmaya çalıştı.

Enerji dolu tavırlarıyla dikkat çeken Karadeniz, yarışmada da oldukça hızlı ilerledi. Askeri pilot olarak görev yaparken bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle erken emekli olduğunu dile getiren başarılı yarışmacı, havacılıkla ilgili bilgilerini de paylaştı.

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Erkan Karadeniz'i zorlayan giyotin sorusu;

Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?

a- 1827

b- 1877

c- 1927

d- 1977

Doğru Cevap: 1977

Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi Hamida Djandoubi oldu. Hamida Djandoubi, 10 Eylül 1977 tarihinde giyotinle idam edildi. Fransa'da idam cezası ise 1981'de kaldırıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı yarışmacısı Erkan Karadeniz, soruya doğru yanıt veremeyerek 30 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.