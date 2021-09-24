Milyoner’de coğrafya sorusu: Hangisi ABD - Kanada sınırında yer alır?

Milyoner’de başarılı bir yarışma çıkaran Nazlı Oya Sümer, coğrafya sorusu ile 30 bin TL kazanmaya çok yaklaştı. Hedefi 200 bin TL olan yarışmacı, istediği ödüle ulaşacak mı?

Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuna da büyük bir heyecanla başladı. İddialı bir şekilde yarışmaya katılan Ankaralı Nazlı Oya Sümer, hedefinin 200 bin TL olduğunu açıkladı. Başarılı yarışmacı, hayatında yeni bir yola çıktığını ve sanat alanında kendisini geliştirmek istediğini söyledi.

Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduğunu ifade eden başarılı yarışmacı, uzun süe Dış İlişkiler Uzmanı olduğunu belirtti. Müzik aşkının görevinden istifa etmesine neden olduğunu anlatan Sümer, 2016 yılında konservatuvara girdiğini söyledi. Sümer, şu sıralar müzik alanındaki eğitimine yüksek lisans seviyesinde devam ettiğini dile getirdi.

Nazlı Oya Sümer, Kim Milyoner Olmak İster coğrafya sorusu ile 30 bin TL barajını aştı mı?

İşte yarışmacıyı 30 bin TL'ye ulaştırabilecek o soru;

Hangisi ABD - Kanada sınırında yer alır?

a- Amazon Ormanları

b- And Dağları

c- Kalahari Çölü

d- Niagara Şelaleleri

Doğru Cevap: Niagara Şelaleleri

Doğru yanıta ulaşmak isteyen başarılı yarışmacı Nazlı Oya Sümer, yarı yarıya joker hakkını kullandı. Sümer, değeri 30 bin TL olan Niagara Şelalesi sorusuna doğru cevap verdi. Yarışmacı, 200 bin TL'lik hedefi için bir engeli daha aştı.