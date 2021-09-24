Milyoner’de ilginç soru! “Günde 20 puro içerek ağzında kanserli tümör…”

Nazlı Oya Sümer, başarılı bir yarışmacı olmasının yanında müzik alanındaki yeteneğiyle de ön plana çıktı. Müzik alanında aldığı eğitimi sürdüren yarışmacı, opera performansıyla dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de iyi bir yarışma çıkaran Nazlı Oya Sümer, Kenan İmirzalıoğlu'nun da dikkatini çekti. Uluslararası İlişkiler okumasına rağmen Lise 2'de dinlediği bir operadan etkilenen başarılı yarışmacı, hayatını da bu yönde bir düzene soktuğunu anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacısından kısa bir 'opera' icra etmesini istedi. Nazlı Oya Sümer, Machbet operasından Lady Machbet'in ilk aryasının kısa bir kısmını okudu. Sümer opera performansıyla izleyenlerden ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan alkış aldı.

Sümer, ikinci baraj aşamasını geçtikten sonra karşısına çıkan puro sorusu karşısında ise zorlandı. Soru hakkında bilgisi olmadığını dile getiren yarışmacı, şıkları eleyerek doğru yanıtı bulmayı hedefledi.

Milyoner'de Nazlı Oya Sümer'e 50 bin TL kazandırabilecek soru şöyle;

Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan, ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük kısmı alınan, ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?

a- Friedrich Nietzche

b- Charles Bukowski

c- Sigmund Freud

d- Vladimir Lenin

Doğru Cevap: Sigmund Freud

Yarışmacı Nazlı Oya Sümer oldukça zorlandığı soru için çift cevap joker hakkını kullandı. Hedefini 200 bin TL olarak belirlediği yarışmada 50 bin TL'lik soruya doğru cevap vermek isteyen Sümer, iki yanıtında da istediğini alamadı. Soruya önce Vladimir Lenin cevabını veren yarışmacı, ardından şansını Charles Bukowski'den yana denedi. Nazlı Oya Sümer, Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin TL kazandı.