3. Sezon ilk tanıtım yayınlandı

Yeni sezonda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' geliyor Osman Bey efsane bir sezonla ekrana dönüyor

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi.

Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

Aksiyonu su altına taşıdı!

Tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri ise su altında çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi oldu. Osman Bey'in su altında Bizans askerleriyle mücadele ettiği sahne dizinin takipçilerinden büyük övgü aldı. atv ekranında yakında başlayacak üçüncü sezon için geri sayım sürerken, 'Kuruluş Osman' çarpıcı hikayesi, sürpriz karakterlerle ekrana gelecek yeni oyuncuları ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile tüm ezberleri alt üst etmeye hazırlanıyor.

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