Oğulcan ve Şengül vuruldu Türkiye Kardeşlerim'i izledi

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 21. Bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %7,46 izlenme oranı ve %21,03 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #UnutmaBeni etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 21. Bölümde neler yaşandı?

Parayı geri almak için harekete geçen Ömer, Şengül ve Oğulcan çatışma ortasında kalır!

Kadir, paraları Cemile'nin çaldığını saklar. Paraları çalınan Kardeşler yine birbirlerine tutunurlar. Her şeyden habersiz olan kardeşler para kazanmak için birlik olur. Lokantayı açmak bir başka bahara kalırken aldıkları sandalyeler başka bir işe yarar. Şengül, para kazanmak için evine bahçesinde sünnet düğünü organizasyonuna girer.

Akif, Suzan'a hiç beklemediği sürpriz yapar ev alır içini de dayayıp döşer. Ancak Nebahat şoförden bu evi öğrenir ve o da çıkıp gelir. Köşeye sıkışan Akif, Suzan'a aldığı evi Nebahat'e hediye etmek zorunda kalır.

Asiye, bir barda şarkı söylemek için teklif alır ve sahneye çıkar. Mekana dayanamayıp Doruk'ta izlemeye gelir. Fakat Tolga ve Harika da Doruk'un peşine takılınca barda olay çıkar. Doruk ile Asiye'nin arası iyice açılır.

Sevgilisi ile kaçıp sırra kadem basan ablasının aslında borcu olmadığını öğrenen Cemile ikinci pişmanlığını yaşar. Sünnet düğünü sonrası paraları Cemile'nin alıp ablasına verdiği ortaya çıkar ve kıyamet kopar. Üstelik bu durum Melisa ile Kadir'in aşkına da gölge düşürür.

Akif'i okulda büyük sürpriz bekler. Okula yeni bir öğrenci kayıta gelir. Ve bu kişi Akif'in oğlu olduğunu iddia eder.

Ablasından telefon alan Cemile paraları geri almanın peşine düşer. Konuşmayı duyan Şengül ve sonrasında Ömer ve Oğulcan da Cemile'nin yanında gider. Fakat işler beklendiği gibi gitmez. Cemile'nin pis işlere bulaşan ablasının sevgilisi herkesin canını tehlikeye atar. Silahlı adamların açtığı ateş sonucu Cemile, ablası, Şengül ve Oğulcan vurulur.

Sıcacık hikayesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!

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