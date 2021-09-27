Hatay cinayeti çözülüyor mu? Şüpheler Labit Karakuş ve Emel Cengiz’in üzerinde?

atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert fırtınası sürüyor. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen’in ölümündeki sır perdesi aralanacak mı?

Şen Kardeşler cinayetinde çember daralıyor. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili her geçen gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. 83 ve 86 yaşlarındaki iki kardeşin vahşice öldürüldüğü gece evde neler yaşandı? Hatay'daki korkunç cinayetin arkasında kim ya da kimler var? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında değerlendirilen olay gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili iddiaların odağında bu kez Emel Cengiz ile birlikte Labit Karakuş var.

Cinayetin görgü tanıkları neden konuşmuyor?

İki yaşlı adamın kanlar içinde kaldığı olayın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sesini duyurmaya çalışan Hüseyin Şen'in kızı Ganime Şen Çırçır bir kez daha, bakıcı Emel Cengiz'in olayla ilgisi olduğuna değindi. Babasının ölümünün ardından gerçekleri ortaya çıkarmak için her yolu denediğini söyleyen Çırçır, civarda yaşayan bütün köylülerden yardım istediğini tekrarladı. Babasının köy halkına büyük iyilikler yaptığını ifade eden acılı evlat, bazı görgü tanıklarının korkudan konuşmadığını vurguladı.

Şen ailesinin yakın dostu olduğu konuşulan Labit Karakuş ise Emel Cengiz'le olan yakınlığı nedeniyle şüphelerin odağı haline geldi. Labit Karakuş'un boşanma aşamasında olduğu eşi Yıldız Karakuş, "Eşim bana hiçbir zaman kredi kartını vermedi ama Emel'e verdi. Hatta Emel'in kızı için alışveriş yaptı. O kadına karşı anlayamadığım bir zaafı vardı" dedi. Eşinin daha önce de pek çok kadınla ilişkisi olduğunu öne süren Yıldız Karakuş, kocasının cinayete yardım etmiş olabileceğini açıkladı.

Karakuş çifti olayın neresinde?

Müge Anlı, Karakuş çiftinin boşanma aşamasında olduğuna dikkat çekerken bu sözlerin bir iddia olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Anlı, "Zaman zaman boşanma aşamasındaki eşler birbirlerine karşı böyle suçlamalarda bulunabilir. Umarım Yıldız Karakuş'un söyledikleri bu sebepten değildir" diye konuştu.

Labit Karakuş'la ilişkisi olduğuna dair iddiaları yalanlayan Emel Cengiz, Karakuş çiftinin evlerine birlikte gelip gittiklerini söyledi. Cengiz, "Karı – koca birlikte gelirlerdi. En son, olaydan 10 gün önce de Labit ve hanımı eve gelip okey oynamışlardı" ifadelerini kullandı. Yıldız Karakuş ise olaydan 10 gün önce Şen ailesinin evine gittiğine dair iddiaları yalanladı.

atv ekranlarında her canlı yayınında büyük heyecan yaratan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Hatay cinayetiyle bir kez daha gündemi belirledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.