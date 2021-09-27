TikTok canlı yayınında neler yaşandı? Ahmet Kaymaz neden hediye istedi?

Esra Erol’da merakla beklenen konu bir kez daha çıkmaza girdi. Melahat Oruç önce kızının tavrı karşısında mutluluk yaşarken birkaç dakika sonra yine gözyaşı döktü.

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da, Melahat Oruç'un sesini duyurmaya devam ediyor. Yüzde 45 zihinsel engelli kızı Fatma Kaymaz'ın Ahmet Kaymaz'la olan evliliğini kabul etmeyen anne Oruç, bir kez daha isyanını dile getirdi. Cuma günü yayınlanan programda talihsiz bir şekilde kızının saldırısına uğrayan anne, bir kez daha şoke oldu.

Gözyaşları yine sel oldu

İlk olarak yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade eden Fatma Kaymaz, annesine sarıldı. Anne - kız gözyaşlarına boğulurken duygusal anlar yaşandı. Kaymaz, yayınlanan VTR'de ise küçük kardeşi Yusuf'u ve babasını gördü. Genç kadın, babası ile kardeşinin son durumlarını görünce bir kez daha gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada anne Melahat Oruç'un konuşmaları da izleyenleri duygulandırdı.

Kızının kendisine döneceğine dair inancı artan anne, Ahmet Kaymaz'ın sözüyle şoke oldu. Ahmet Kaymaz, "Fatma'yı annesiyle barışmaya ben zorladım" dedi. Resmi nikahlı eşinin sözlerini doğrulayan Fatma Kaymaz'sa "Ahmet istemese annemle barışmayı düşünmüyordum" diye konuştu. Kızının sözlerinin ardından bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan anne, "Ben Ahmet'i asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

TikTok canlı yayınında 'hediyeler' konuştu

Ahmet Kaymaz'la ilgili bir önemli iddia da stüdyodaki izleyicilerden geldi. Cumartesi gecesi Ahmet Kaymaz'ın TikTok'ta canlı yayın açtığını ifade eden izleyici, bu yayındaki konuşmaların dikkatini çektiğini vurguladı. Esra Erol'da izleyicisi, "TikTok canlı yayınında sadece Ahmet konuşuyordu ve sürekli en fazla hediyeyi gönderene Fatma'yı göstereceğini söylüyordu. Bunu yapmanın ne anlama geldiğini herkes biliyor" diye konuştu. Ahmet Kaymaz, izleyiciden gelen bu iddiayı doğruladı.

Avukat Hülya Kuran, "Ahmet için hırsızlık bile yaparım" sözlerini kullanan Fatma Kaymaz'la ilgili annesinin yapabileceği en önemli şeyin resmi kurumlara müracaat olduğunu dile getirdi. Kuran, evliliğin doğru temellere dayanmadığını vurguladı.

Esra Erol'da gündeme gelen konu dikkatleri üzerine çekerken bir sonraki programda yaşanacaklar da merak konusu oldu. atv'nin sevilen programı Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de canlı yayında izleyicisiyle buluşuyor.