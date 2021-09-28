İlk tanıtım yayınlandı! Kuruluş Osman 3. sezonu ile yakında atv’de

Kuruluş Osman dizisi atv ekranlarında 3. sezonuna başlıyor. Dizinin yeni sezonu merakla beklenirken yayınlanan ilk tanıtım heyecanın dozunu artırdı.

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonu ile ekrana dönüyor. Muhteşem hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapım, yeni sezonunda da büyük heyecana sahne olacak.

Kuruluş Osman 3. Sezon tanıtımında Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in aksiyon dolu sahneleri izleyenleri heyecanlandırdı. Yeni sezon tanıtımı, her bölümün merakla bekleneceğine dair önemli ipuçları verdi.

Kuruluş Osman yine ekran başına kilitleyecek

Sevilen dizi, çok beğenilen hikayesinin yanında görsel ögeleriyle de çok konuşulacak. Göz kamaştıracak yepyeni dekorlar ve benzersiz savaş sahneleri Kuruluş Osman izleyicilerini ekran başına kilitleyecek.

Kuruluş Osman 3. Sezon ilk tanıtımı ile beraber ön plana çıkacak karakterler de belli oldu. Dizinin tanıtımında İnegöl Tekfuru Nikola, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Katalan savaşçılar öne çıktı. Aynı zamanda Turgut Bey karakteri de Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımında yer aldı.

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman yeni sezonu ile yakında atv'de.

Kuruluş Osman 3. sezon 1. tanıtımı izlemek için tıklayın.