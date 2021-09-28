Kalp Yarası 13. Bölüm zirvede! Ferit ve Ayşe arasındaki gerilim sürdü

Kalp Yarası son bölümü ile büyük beğeni toplarken Ferit ve Ayşe arasındaki gerilim devam etti. Kalp Yarası’nın yeni bölümünde neler oldu?

Kalp Yarası 13. Bölümü ile bir kez daha beğeniyle izlendi. Reyting listelerinde zirveden inmeyen dizinin son bölümünde yine gözyaşı vardı. Baha'yı öldürdüğüne yönelik iftirayla cezaevine giren Ayşe hem koğuş arkadaşlarının baskısından hem de Ferit'in kendisine inanmasından dolayı zor günler geçirdi.

Ayşe'nin cezaevi günleri zor geçiyor

Kalp Yarası'nın son bölümünde Ayşe'nin cezaevindeki günleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Üzerine atılan bir iftiradan dolayı cezaevine giren Ayşe, koğuştakilerin baskısıyla karşılaştı. Zaman zaman fiziksel şiddete maruz kalan genç kadın, en sonunda sesini yükseltti. Ayşe, cezaevindeki kadınların birbirlerine haksızlık vurguladı.

Ayşe'nin asıl derdi ise Ferit'in kendisine inanmaması oldu. Anlaşmalı evlilik yaptığı karısının kendisini kandırdığını düşünen Ferit, her fırsatta Ayşe'nin yalan söylediğini ima etti. Çaresiz bir şekilde yalan söylemediğini ispatlamaya çalışan Ayşe, bu konuda başarılı olamadı.

Ayşe'den Ferit'e tokat geldi

Karısının yalan söylediğine inanan Ferit, sevdiği kadının katil olmadığına ise emindi. Ayşe'nin avukatı olmak isteyen Ferit, bir süre karısını ikna edemedi. Sonrasında hayatıyla ilgili detayları anlatan Ayşe, bir kez daha Ferit'in tepkisiyle karşılaştı. Ferit, karısının Baha'dan kendisine bahsetmemesini kabul edemedi.

Daha sonra cezaevindeki "pembe oda" içinde tekrar bir araya gelen Ferit ve Ayşe arasında sıcak dakikalar yaşandı. Karı - koca pembe odada önce tartıştı, sonra öpüştü, ardından Ayşe'nin tokadı geceye damga vurdu.

Her anıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Kalp Yarası son bölümü ile bir kez daha Pazartesi akşamının yıldızı oldu. Dizi hakkında sosyal medyada yapılan olumlu yorumlar da izleyicilerin neler düşündüğünü gözler önüne serdi.