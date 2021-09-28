Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de Birsen Egi’den hamur açma tüyoları

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, yine renkli anlara sahne oldu. Başarılı programcı, börek ustası Birsen Egi’yi stüdyoya davet etti. Birsen Egi, hamuru incecik bir yufkaya dönüştürmenin tüyolarını verdi.

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de Aysu ve İbrahim çifti, beş tam altın için mücadele etti. Menüleri ile iddialı olan çift, Sivas yöresinden hıngel yaparken tatlıyı fırında unutup yaktı. Market alışverişinde üç malzemesi eksik çıkan günün yarışmacılarından İbrahim'in gözü bağlandı, yiyecekleri tanıma karşılığında yarışmacıya ek puan verildi. Aysu da bir ek puan almak için yufkayı ince açmaya çalıştı.

Börek ustası Birsen Egi, Zahide Yetiş'in konuğu oldu

atv'nin sevilen programında, Zahide Yetiş'in hanımlara sürprizi vardı. Mutfakta hünerlerini sergilemeleri için hamuru nasıl incecik açacaklarına dair tüyolar verildi. Programa konuk olan börek ustası Birsen Egi, en ince hamurun nasıl açılacağını uygulamalı olarak anlattı.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de Boşnak böreğinin incelikleri de anlatıldı. Birsen Egi kıyma, soğan, karabiber, yağ ve tuzdan oluşan iç harcı incecik açtığı yufkanın üstüne koyarak böreğin inceliklerini anlattı. Ekran başındaki izleyiciler ve yarışmacılar, kısa süre içinde Boşnak böreği tarifi aldı.

Birsen Egi'nin Boşnak böreği açtığı anları izlemek için tıklayın.

Birsen Egi'nin konuk olduğu ve Aysu - İbrahim çiftinin yarıştığı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'yi izlemek için tıklayın.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!