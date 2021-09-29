Bir annenin feryadı: “Seni çok seviyorum kızım, ne olur bırakma beni”

Esra Erol’da Türkiye gündemine oturan Ahmet ile Fatma’nın evliliği son mu bulacak? Fatma, annesini mi yoksa kocasını mı tercih etti?

Bir süredir Türkiye'nin gündemi haline gelen konu Esra Erol'da çözüme kavuştu. Melahat Oruç'un feryatları yüreklere dokunurken kızı Fatma'nın vereceği karar merak konusu oldu. atv ekranlarında yaşanan duygusal anlar izleyenleri gözyaşlarına boğarken Melahat Oruç için programa "maddi destek" için telefon yağdı.

Güçlü duruşu Türkiye'yi etkiledi

Programa yardım etmek için bağlanan izleyiciler, Melahat Oruç'un çok iyi bir anne olduğuna vurgu yaptı. Güçlü duruşuyla 7'den 70'e herkesi etkileyen Oruç, yardımlar geldikçe gözyaşları içinde kaldı. Gelen telefon bağlantılarının ortak noktası ise 'Fatma'nın annesine haksızlık yaptığı' yönünde oldu.

Esra Erol'da zaman zaman sinirlenen kimi anlarda da yüzleri güldüren Fatma, program sırasında kafasının karışık olduğunu söyledi. "Çalışmaya başladıktan sonra anneme, babama, kardeşime bakacaktım. Sonra ne oldu bilmiyorum, Ahmet'e kaçtım" diyen Fatma'nın üzgün hali de dikkat çekti.

Fatma'nın tercihi, Ahmet'ten yana oldu

Anne Melahat Oruç gözyaşları içinde "Seni çok seviyorum kızım, ne olur bırakma beni" derken Fatma'nın tercihi Zonguldak'ta Ahmet'le birlikte yaşamaktan yana oldu. Anne – kız uzun süre gözyaşları içinde birbirlerine sarılırken duygu yoğunluğu yaşandı.

Esra Erol, Ahmet ile Fatma'nın ilişkisinde eski düzenin devam etmeyeceğinin altını çizerek bu tarihten itibaren her şeyin kontrol edileceğini söyledi. Talihsiz anne, kızının telefon numarasını engellediğini ifade etse de geri döndüğü takdirde Fatma'yı kabul edeceğini vurguladı.