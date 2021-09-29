Fikret, Demir için Suriye’ye gidiyor! Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan sürüyor

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile 30 Eylül Perşembe akşamı atv’de. Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek olan dizide Fikret, Demir’i bulmak için sınırı geçiyor.

4. sezonuna da bomba gibi giren Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu her geçen bölüm artıyor. Perşembe akşamlarının beğeniyle izlenen dizisi, yine muhteşem bir bölümle ekranlara geliyor. Bir Zamanlar Çukurova 106. Bölümü 30 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de.

Demir için iz arayışı sürüyor

Çukurova'da heyecan sürerken Demir'in hayatta olma ihtimali Züleyha, Fikret ve Fekeli'yi bir araştırmaya iter. Gelen notun üzerindeki yazının Demir'in yazısı olduğunu düşünen Çukurovalılar yazıları karşılaştırıp bir sonuca ulaşmaya çalışır. Yazının alelacele yazılmış olduğunu düşünerek Demir'in alıkonulduğu ihtimali üzerinde durulur. Fikret ise Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gider. Demir'in Suriye'de yaşayan Şahap isimli bir kişiden bahsettiğini hatırlayan Fikret, yanına Çetin'i de alarak sınırı geçer. Fikret bir yandan da Hakan'ın konağa olan ziyaretlerinin artmasından rahatsızlık duyar.

Hakan ve Züleyha, Adana gazetelerinde

Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eden Hakan, güven kazanmaya çalışır. Organizasyonu yönetme görevinin Lütfiye'ye verilmesi ise Şermin'in sinirlerini bozar. Züleyha'nın "hanımağa" olarak konuşma yaptığı toplantıda Hakan'ı da şirket ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

Fekeli ise Ispartalı Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğrenir. Gizemli adamın kimliğini tesadüf eseri öğrenen Fekeli, gazetedeki bir fotoğraftan yola çıkarak Hakan Gümüşoğlu gerçeğiyle karşılaşır.

Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon tüm heyecanıyla sürüyor. Bir Zamanlar Çukurova 106. Bölüm Perşembe akşamı atv'de.