K harfi dövmesi, B harfine dönüştü! Berişbek çifti kozlarını paylaşıyor

Değişen dövme Berişbek çiftinin boşanma sürecini değiştirdi. Anlaşmalı boşanma yolundaki çift, çekişmeli boşanmaya mı gidecek?

Berişbek çifti Esra Erol'da kozlarını paylaştı. 5 yıllık evlilikleri süresince ciddi sorunlar yaşanmadığını ifade eden Kübra Berişbek, eşinin kendisine ihanet ettiğini söyledi. Kocasının, Betül isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu dile getiren Berişbek, Mart ayından itibaren ilişkilerinin bitme noktasına geldiğini açıkladı.

Vücuttaki dövmeler neden değişti?

Eşiyle ilgili önemli iddialarda bulunan Kübra Berişbek, "Betül isimli kişiyi bana çocuklarımızın bakıcısı diye tanıttı. Kübra'nın baş harfi olan K dövmesi vardı, bu dövmeyi B harfine çevirdi. Normalde anlaşmalı boşanacaktım ama B harfi dövmesini görünce bundan vazgeçtim" dedi. Kayınvalidesinin de bu ilişkiden haberdar olduğunu söyleyen genç kadın, kocasının 7 aylık boşanma sürecinde de kendileriyle ilgilenmediğini vurguladı.

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Ramazan Berişbek atv ekranlarında söz hakkını kullandı. Betül isimli kişiyle gönül ilişkisi olduğunu doğrulayan Berişbek, bu ilişkinin boşanma davasının ardından başladığını savundu. Anlaşmalı bir şekilde eşinden boşanmak istediğini vurgulayan Berişbek, 8 aydır eşinden ayrı yaşadığını söyledi.

Kayınvalidenin sözleri tepki çekti

Kayınvalide Nevriye Berişbek de Esra Erol'da canlı yayınına katıldı. "Kadınlık gururu varsa onu istemeyen erkeği anlaşmalı boşar" sözleriyle tepki çeken kayınvalide, oğlunun ilişkisinden haberdar olduğunu kabul etti.

Hafta içi her gün saat 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarına gelen Esra Erol'da, birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla gündem belirlemeye devam ediyor