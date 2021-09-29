Şen Kardeşler cinayeti Müge Anlı’nın gündeminde! Hatay’da neler oldu?

Şen Kardeşler cinayeti, çarpıcı yönleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Hatay’da işlenen cinayetin perde arkasında bilinmeyen olaylar mı var? atv ekranlarında konuşulan olayda gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu...

Hatay'da işlenen Şen Kardeşler cinayeti gündemdeki sıcaklığını koruyor. Şüphelerin odağında yer alan Emel Cengiz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarına çıkmamaya devam ederken hakkında ortaya atılan iddialar da her geçen gün artıyor. Emel Cengiz'e karşı bir zaafı olduğu öne sürülen Labit Karakuş da bir diğer şüpheli isim olarak dikkat çekiyor. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in katil ya da katilleri kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulan iddialar şöyle;

İddia 1 – "Labit Karakuş, olaydan sonra numarasını değiştirdi"

Labit Karakuş'un boşanma aşamasında olduğu eşi Yıldız Karakuş, ortaya önemli bir iddia attı. Daha önce, Labit Karakuş'un cinayetin ardından arabasının döşemelerini değiştirdiğini açıklayan Yıldız Karakuş, bu kez de eşinin telefon numarasını değiştirdiğini söyledi. Kocasının, olaydan 10 gün sonra numarasını değiştirdiğini belirten Karakuş, bu durumdan şüphe duyduğunu vurguladı. Karakuş, "Eski hattı damadının üstüne olduğu için o numarayla işlem yapamıyormuş ama ben bu açıklamasına ikna olmadım" dedi.

İddia 2 – "Emel, beni para karşılığında Labit'le tanıştırdı"

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılan Fatma Şen'in yeğeni Osman Erşan'ın eşinden önemli bir iddia geldi. Selda Ülkü, kocasından ayrı olduğu dönemde Emel Cengiz'in kendisine yaptığı teklifi anlattı. Cengiz'in kendisine, "Çok borcum var. Sen Labit'le tanış ve bir sene arkadaş kal sonra ayrılırsın" dediğini açıklayan Selda Ülkü, bu teklifi kabul ettiğini doğruladı.

Canlı yayındaki Osman Erşan, şu sıralar yeniden bir araya geldiği eşinin açıklamalarının doğru olduğunu söyledi. Erşan, "Biz o dönemde beraberdik. Yayına bağlanıp anlatmasını da ben istedim" diye konuştu.

İddia 3 – "Emel, kayınpederimi bir kadınla buluşturdu"

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Nuray Yeter'in iddiası da akılları karıştırdı. Yeter, "Emel, kayınpederimi para karşılığı bir kadınla tanıştırdı. Kayınpederim o kadınla birlikte yaşamaya başladı ve sonrasında zor kurtardık" sözlerini kullandı. Yeter, Emel Cengiz'in bu tanıştırma karşılığında 5 bin TL ödeme aldığını öne sürdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te değerlendirilen Hüseyin Şen ve Mehmet Şen cinayetinde gerçekler ortaya çıkacak mı? Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasında kim ya da kimler var? Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.